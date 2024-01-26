В Украине запретили два вида популярного топлива. Какими будут последствия для рынка

В Украине запретили продавать топливо, не отвечающее экологическим требованиям по качеству. Под запрет попали виды, которые ниже экологического стандарта "Евро-5".

Что известно о запрете

В Украине с 24 января под запрет попал бензин и дизель горючего двух стандартов - "Евро-3" и "Евро-4".

"Внесены изменения в Технический регламент относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу, в частности, в части возобновления действия требований по качеству топлива на уровне не ниже Евро 5, имплементации положений актов законодательства Европейского Союза по запрету продажи этилированного бензина и установлению требований на топливо, используемое в дорожных транспортных средствах и недорожной подвижной технике, сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторах и рекреационных судах", - говорится в сообщении Мельничука.

Это решение принято в рамках подготовки Украины к вступлению в ЕС. Их требования предполагают, что до 2025 года все государства-члены должны реализовывать топливо не ниже стандарта "Евро-5".

Какие последствия будет иметь запрет на рынок топлива

Одни эксперты считают, что этот запрет приведет к подорожанию топлива и даже продуктов и услуг на 10-12%. Также может возникнуть дефицит на АЗС. Другие эксперты утверждают, что ни бизнес, ни потребители не ощутят никаких последствий от этого запрета.

"Если и раньше Евро-3 и Евро-4 было не много, а теперь и вовсе запретили, то ничего не изменится. На мировом рынке разница между Евро-3 и Евро-5 составляет примерно 50 долларов на тонне. То есть, на одном литре примерно 1,50 грн", - объясняет директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

По его словам, единственный возможный эффект, который когда-то может быть - это если после запрета этих видов топлива их будут находить на АЗС, это станет поводом наказать продавцов.