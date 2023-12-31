Выбираем лучшее топливо для авто: бензин, дизель или газ

Выбирая автомобиль, на тип горючего рядовой покупатель обращает внимание не в первую очередь, хотя и не в последнюю. Между тем часто именно благодаря правильному выбору владелец имеет возможность эксплуатировать автомобиль "на полную" - именно так, как ему нужно.

В идеале с типом горючего следует определяться раньше, чем с маркой и моделью авто. Потому что при нынешней модельной политике производителей и рыночной ситуации в Украине не всегда получится выбрать понравившуюся модель с нужным типом двигателя (а значит, и топлива). Особенно, если речь идет о вторичном рынке, предложение на котором сегодня формируется без особого учета пожеланий покупателей.

Между тем, только в одном случае можно изменить тип топлива уже после покупки машины – если она бензиновая, а вы установите на нее газобаллонное оборудование для работы на газе. Однако переход на газ доступен не для всех типов бензиновых моторов. Но обо всем по порядку.

Бензин

Сам по себе бензин не дешевле дизтоплива, с которым он чаще всего конкурирует – цена в Украине практически одинаковая. Но большинство бензиновых двигателей проще по конструкции и существенно дешевле в ремонте, чем дизели. Когда речь идет о новых авто, это не имеет значения, но на подержанных машинах это весомый аргумент в пользу бензина и, соответственно, бензиновых моделей. Говорить о разнице в цене на дизельные и бензиновые автомобили сегодня не стоит, хотя когда-то новые "бензинки" были примерно на 10% дешевле.

Еще один плюс, часто решающий: именно бензиновый двигатель можно оборудовать под работу с ГБО, хотя это имеет смысл не на всех моделях.

Дизель

Современный дизельный двигатель по отношению к легковому транспорту – очень неоднозначная вещь. Бесспорно его одно преимущество перед бензином: экономичность. Дизельный двигатель потребляет топлива на 30 – 40 % меньше, чем аналогичный по мощности бензиновый агрегат. Еще один, но не такой однозначный плюс – при равных других условиях дизель обычно имеет больший крутящий момент, то есть лучше тянет (ускоряет машину) при разгоне, на подъеме или просто с большой нагрузкой. Хотя этот фактор зависит от модели двигателя, так как есть бензиновые турбомоторы с ураганным ускорением и дизели, которые хорошо тянут только в узком диапазоне оборотов порядка 1200 – 1500 об/мин., чего явно мало для того, чтобы считать это преимуществом.

Дальше начинаются сомнительные особенности. Выдающиеся характеристики нынешних дизельных моторов обеспечиваются высокотехнологичной топливной системой типа Common Rail. Она состоит из компонентов, которые очень дороги и сами по себе, и в ремонте: это как минимум 4 форсунки и топливный насос высокого давления. И когда после пробега 300 – 400 тыс. км такой двигатель приходится всерьез ремонтировать, вся экономия на горючем за предыдущие годы просто нивелируется. Однако, стоит отметить, что дизели сегодня как правило более долговечны, чем большинство бензиновых аналогов.

Газ СНГ/LPG

Чтобы бензиновый мотор работал на газе, его нужно оборудовать комплектом ГБО. На легковых автомобилях обычно используется сжиженный нефтяной газ СНГ (он же LPG), и вместе с монтажом такая газовая система обходится в 600 – 700 долларов. Цена литра газа в среднем составляет 40 – 60 % от цены литра бензина, и разница зависит от времени года. При том, что хорошо настроенный мотор потребляет газа на 10-15% больше, чем бензина, экономия на топливе выходит на уровне 30-50%.

Как быстро окупится такой апгрейд, можно узнать через онлайн-калькулятор на сайтах компаний-установщиков. Но из опыта бывалых украинских автомобилистов известно, что на дальних загородных маршрутах машина с ГБО затратами на заправку примерно равна дизелю последних поколений.

Однако когда со временем возникнет потребность в серьезном ремонте дизеля и бензинового мотора с ГБО, первый потребует несравнимо больше средств. К сожалению, газифицировать можно не каждый бензиновый двигатель – в случае моторов с турбиной или с непосредственным впрыском топлива (FSI, TSI, GDI, HPi и т.д.) это будет на грани рентабельности.

Электричество

Принято считать, что электромобиль помогает владельцу экономить деньги. В действительности это не всегда так и зависит от того, где и как заряжать батарею. Если заряжаться дома от обычной розетки, километр пробега электромобиля обойдется в пять-шесть раз дешевле, чем у бензиновой машины. Но заряжаться придется всю ночь, порядка 7 – 10 часов. Когда владелец имеет дома "скоростную" зарядную станцию, аккумулятор наполнится быстрее, но реальная экономия будет разительно меньше, потому что и станция стоит несколько тысяч долларов, и трехфазную линию 380 В провести к ней недешево.

Если "заправлять" электромобиль где-нибудь в городе или на трассе, на так называемой общественной "зарядке", экономия будет только порядка 50% при медленной заправке и около 30% – на скоростной. То есть выгода вроде бы в любом случае есть, но ее нужно соотнести с большей стоимостью электромобиля и с ограниченным 8 – 10 годами сроком службы батареи, которая стоит опять же не одну и не две тысячи долларов.

Помимо финансовой выгоды, хотя и не всегда однозначной, у электромобиля есть другие преимущества. Так, за электроэнергией не нужно ехать на АЗС, ею можно заправиться дома, что в определенной степени добавляет владельцу независимости. К тому же машины на электротяге более просты в использовании и часто более динамичны.

Относительно минусов электромобилей массовых моделей, кроме долгой "заправки" (даже супербыстрый суперчарджер не зарядит батарею за 10 минут) можно назвать ограниченный 200 – 300 километрами пробег на одном “баке”. Для его продления водителю приходится экономить на включении кондиционера и отопителя.

Если коротко

Идеального топлива нет – каждый пользователь перед покупкой машины должен учесть собственные потребности и ожидаемые условия эксплуатации: суточный и годовой пробеги, режим движения, свой темперамент, состояние дорог, месячный бюджет на содержание своего автопарка. Важно не забыть также срок, на протяжении которого планируется эксплуатировать указанный автомобиль, ведь это поможет правильно рассчитать его рентабельность.