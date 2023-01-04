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В Украине начали изымать гривны: как выглядят эти банкноты

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Среда 04 января 2023 16:48
В Украине начали изымать гривны: как выглядят эти банкноты Старые гривневые банкноты будут изъяты из обращения (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине началось изъятие из оборота старых гривневых банкнот. Речь идет о бумажных купюрах номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов.

Как выглядят гривны, которые скоро исчезнут из оборота - смотрите в нашем материале ниже.

Вот такие банкноты НБУ изымает из оборота

В Украине начали изымать гривны: как выглядят эти банкнотыВ Украине начали изымать гривны: как выглядят эти банкнотыВ Украине начали изымать гривны: как выглядят эти банкнотыВ Украине начали изымать гривны: как выглядят эти банкноты

Старые банкноты, которые начали изымать из оборота в 2023 году (фото: bank.gov.ua)

Какие деньги заменят изъятые банкноты?

Известно, что вместо изъятых старых банкнот в оборот поступят обновленные банкноты и монеты.

Речь идет об оборотных монетах номиналами 5 и 10 гривен образца 2018 года (бумажные деньги будут заменены на монеты).

В Украине начали изымать гривны: как выглядят эти банкнотыВ Украине начали изымать гривны: как выглядят эти банкноты

5 и 10-гривневые купюры заменят такими монетами (фото: bank.gov.ua)

А также банкноты номиналами 20 и 100 гривен с современным дизайном и усиленной системой защиты.

В Украине начали изымать гривны: как выглядят эти банкнотыВ Украине начали изымать гривны: как выглядят эти банкноты

Такие банкноты заменят 20-ти и 100-гривневые купюры старого образца (фото: bank.gov.ua)

Зачем заменяют банкноты?

Нацбанк принял решение заменить банкноты предыдущего поколения для того, чтобы повысить качество и надежность наличных денег в обращении, учитывая износ банкнот.

А еще для улучшения наличных расчетов и их удобства для населения.

"Украинцы должны быть уверены, что наличные, полученные в торговой сети, кассе банков или в их банкоматах, действительно платежные, защищенные и надлежащего качества", - объясняют в НБУ.

Можно ли будет расплачиваться по старым банкнотам?

Да. Банкноты образцов 2003-2007 годов остаются действительными платежными средствами. Вы сможете продолжать ими рассчитываться без ограничений, их не нужно специально будет обменивать.

Однако украинские банки больше не будут выдавать из касс такие купюры по всем видам наличных сделок.

Одним словом, попадая в банки, банкноты предыдущего поколения не будут больше возвращаться в оборот, а будут изыматься из оборота и передаваться в Нацбанк для дальнейшей утилизации.

В Украине начали изымать гривны: как выглядят эти банкноты

Банкноты 5, 10, 20 и 100 гривен предыдущего поколения будут постепенно заменяться в обороте на обновленные (инфографика: bank.gov.ua)

Ранее мы рассказывали о том, чтов Украине появилась новая монета Ой в лугу красная калина.

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