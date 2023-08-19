Законно ли вручение повесток на пляжах и блокпостах: официальный ответ
В Украине идет общая мобилизация, в рамках которой повестки могут вручать представители ТЦК СП во всех общественных местах.
А разрешено ли это на городских пляжах и блокпостах - подробнее читайте в материале Styler.
Где разрешено вручать повестки
Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии Суспільному сообщила, что вручение повесток допускается в любых местах.
"То есть общественные места все открыты для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Абсолютно не исключено, что и там тоже", - сказала она.
Таким образом, городские пляжи и блокпосты являются вполне законными местами для вручения повесток.
Затем ее слова подтвердил полковник Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Гуренко.
Он сказал, что вручение повесток в общественных местах не запрещено законодательством. Однако остановка транспортного средства работниками военкоматов с целью вручения повесток - запрещена.
Какой должна быть законная повестка
Обратите внимание, что на повестке для призывника должны быть заполнены следующие поля:
- название "Повестка"
- ФИО военнообязанного
- адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного
- номер повестки
- номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного
- дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного
- наименование должности руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета
- подпись человека, выдавшего повестку
- дата выдачи повестки
- мокрая печать
Если эти обязательные реквизиты повестки не соблюдены, вы должны сообщить об этом уполномоченным лицам и имеете полное право отказаться от ее получения.
Такой вид должна выглядеть правильно выписанной повесткой (фото: t.me/ru_lawyer)
Ранее мы рассказывали о законопроекте, который даст право коммунальщикам и владельцам домов вручать повестки.
А еще писали о том, что нардеп Чернев заявил, что воевать рано или поздно пойдут все.