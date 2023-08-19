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Законно ли вручение повесток на пляжах и блокпостах: официальный ответ

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Украина, Суббота 19 августа 2023 11:34
Законно ли вручение повесток на пляжах и блокпостах: официальный ответ Можно ли вручать повестку на блокпостах и пляжах (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине идет общая мобилизация, в рамках которой повестки могут вручать представители ТЦК СП во всех общественных местах.

А разрешено ли это на городских пляжах и блокпостах - подробнее читайте в материале Styler.

Где разрешено вручать повестки

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии Суспільному сообщила, что вручение повесток допускается в любых местах.

"То есть общественные места все открыты для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Абсолютно не исключено, что и там тоже", - сказала она.

Таким образом, городские пляжи и блокпосты являются вполне законными местами для вручения повесток.

Затем ее слова подтвердил полковник Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Гуренко.

Он сказал, что вручение повесток в общественных местах не запрещено законодательством. Однако остановка транспортного средства работниками военкоматов с целью вручения повесток - запрещена.

Какой должна быть законная повестка

Обратите внимание, что на повестке для призывника должны быть заполнены следующие поля:

  • название "Повестка"
  • ФИО военнообязанного
  • адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного
  • номер повестки
  • номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного
  • дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного
  • наименование должности руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета
  • подпись человека, выдавшего повестку
  • дата выдачи повестки
  • мокрая печать

Если эти обязательные реквизиты повестки не соблюдены, вы должны сообщить об этом уполномоченным лицам и имеете полное право отказаться от ее получения.

Законно ли вручение повесток на пляжах и блокпостах: официальный ответ

Такой вид должна выглядеть правильно выписанной повесткой (фото: t.me/ru_lawyer)

Ранее мы рассказывали о законопроекте, который даст право коммунальщикам и владельцам домов вручать повестки.

А еще писали о том, что нардеп Чернев заявил, что воевать рано или поздно пойдут все.

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