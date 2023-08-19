Законно ли вручение повесток на пляжах и блокпостах: официальный ответ

В Украине идет общая мобилизация, в рамках которой повестки могут вручать представители ТЦК СП во всех общественных местах.

А разрешено ли это на городских пляжах и блокпостах - подробнее читайте в материале Styler.

Где разрешено вручать повестки

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии Суспільному сообщила, что вручение повесток допускается в любых местах.

"То есть общественные места все открыты для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Абсолютно не исключено, что и там тоже", - сказала она.

Таким образом, городские пляжи и блокпосты являются вполне законными местами для вручения повесток.

Затем ее слова подтвердил полковник Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Гуренко.

Он сказал, что вручение повесток в общественных местах не запрещено законодательством. Однако остановка транспортного средства работниками военкоматов с целью вручения повесток - запрещена.

Какой должна быть законная повестка

Обратите внимание, что на повестке для призывника должны быть заполнены следующие поля:

название "Повестка"

ФИО военнообязанного

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного

номер повестки

номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного

дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного

наименование должности руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета

подпись человека, выдавшего повестку

дата выдачи повестки

мокрая печать

Если эти обязательные реквизиты повестки не соблюдены, вы должны сообщить об этом уполномоченным лицам и имеете полное право отказаться от ее получения.

Такой вид должна выглядеть правильно выписанной повесткой (фото: t.me/ru_lawyer)