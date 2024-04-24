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Желтые облака и "грязный" дождь. В Украину добралась пыль из Сахары

Среда 24 апреля 2024 12:36
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Желтые облака и "грязный" дождь. В Украину добралась пыль из Сахары Фото: в Украину добралась пыль из Сахары (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Пыль из Сахары добралась до территории Украины из-за чего в отдельных районах облака могут иметь желтоватый оттенок, а капли дождя могут быть "грязными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.

Согласно спутниковому изображению, пыль прослеживается над южными и центральными районами Украины и распространяется на север.

"Поскольку на большей части территории страны погоду определяют циклон и влажные воздушные массы, это будет способствовать перехвату частиц пыли по каплям воды в облаках и осадках", - пишет гидрометеорологический центр.

Циклоны и воздушные массы ускорят вымывание пыли из атмосферы. В то же время в некоторых районах облака могут иметь желтоватый оттенок, а дождевые капли будут содержать пыль и не будут кристально чистыми.

Желтые облака и &quot;грязный&quot; дождь. В Украину добралась пыль из Сахары

Фото: в Украину добралась пыль из Сахары (facebook.com/UkrHMC)

Пыль из Сахары

В конце марта, с юго-запада на территории Украины распространился теплый воздух африканского происхождения. Уже в первые числа апреля до страны добралась также пыль из Сахары. Тогда же синоптики предупредили, что она может быть вредной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей.

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