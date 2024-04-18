В Украине университеты и научные учреждения будут оценивать по-новому: что изменится и для кого

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу МОН рассказывает о целях нового подхода к оценке университетов и научных учреждений, а также его потенциальных результатах.

Цели нового подхода

Новый подход к оценке университетов и научных учреждений, представленный недавно МОН, направлен на улучшение качества исследований в Украине - учитывая мировой опыт.

Проект приказа об утверждении новой методики был опубликован на сайте МОН для общественного обсуждения. Оно продлится до 17 мая 2024 года.

По мнению экспертов, такая методика позволит осуществлять оценку научной работы:

по новым критериям (с учетом лучшего мирового опыта)

с учетом исследований, способствующих развитию мировой науки, экономики, обороноспособности и общества Украины

в соответствии с принципами "открытой науки" (речь идет об открытости и доступности научных исследований и данных для всех уровней заинтересованного общества - как для любителей, так и для профессионалов)

Что предлагает новая методика

Подготовкой предложений к проекту новой методики занималась рабочая группа, в состав которой были привлечены представители:

заведений высшего образования

Национальной академии наук

национальных отраслевых академий

иностранных экспертов

В рамках наработки предложений по методике были проведены консультации с экспертами из Польши, Германии, Великобритании и США.

Их также обсудили со специалистами из Нидерландов, Бельгии и Словении во время реализации международного проекта Open Science for Ukrainian Higher Education System (Open4UA), партнером которого является МОН.

Исходя из разработанной методики, оценивание (аттестация) университетов и научных учреждений:

будет проводиться одновременно для всех учреждений высшего образования/научных учреждений по определенному научному направлению

будет происходить в цифровом формате - через Национальную электронную научно-информационную систему (URIS) - что обеспечит прозрачность и оперативность процесса

будет проводиться с обязательным участием международных экспертов (не менее 30% всех оценщиков)

В МОН отметили также, что дополнительная поддержка в новой методике предусмотрена для научных учреждений, которые являются перемещенными, находятся близко к линии фронта или границе с РФ.