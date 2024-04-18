В Україні університети й наукові установи оцінюватимуть по-новому: що зміниться й для кого

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу МОН розповідає про мету нового підходу до оцінювання університетів і наукових установ, а також його потенційні результати.

Мета нового підходу

Новий підхід до оцінювання університетів і наукових установ, презентований нещодавно МОН, має на меті поліпшити якість досліджень в Україні - з огляду на світовий досвід.

Проект наказу щодо затвердження нової методики було опубліковано на сайті МОН для громадського обговорення. Воно триватиме до 17 травня 2024 року.

На думку експертів, така методика дозволить здійснювати оцінювання наукової роботи:

за новими критеріями (з урахуванням кращого світового досвіду)

з урахуванням досліджень, які сприятимуть розвитку світової науки, економіки, обороноздатності та суспільства України

відповідно до принципів "відкритої науки" (йдеться про відкритість і доступність наукових досліджень та даних для всіх рівнів зацікавленого суспільства - як для любителів, так і для професіоналів)

Що пропонує нова методика

Над підготовкою пропозицій до проекту нової методики працювала робоча група, до складу якої було залучено представників:

закладів вищої освіти

Національної академії наук

національних галузевих академій

іноземних експертів

У межах напрацювання пропозицій до методики були проведені консультації з експертами з Польщі, Німеччини, Великої Британії та США.

Їх було також обговорено зі спеціалістами з Нідерландів, Бельгії та Словенії під час реалізації міжнародного проекту Open Science for Ukrainian Higher Education System (Open4UA), партнером якого є МОН.

Виходячи із розробленої методики, оцінювання (атестація) університетів і наукових установ:

проводитиметься одночасно для всіх закладів вищої освіти/наукових установ за певним науковим напрямом

відбуватиметься в цифровому форматі - через Національну електронну науково-інформаційну систему (URIS) - що забезпечить прозорість й оперативність процесу

проводитиметься з обов'язковою участю міжнародних експертів (щонайменше як 30% усіх оцінювачів)

У МОН зауважили також, що додаткову підтримку у новій методиці надано науковим установам, які є переміщеними, перебувають близько до лінії фронту чи кордону з РФ.