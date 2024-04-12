В список лучших университетов мира попали 11 вузов из Украины: что нужно знать абитуриентам

В список лучших университетов мира - QS World University Rankings - попали 11 вузов из Украины.

При подготовке материала были использованы следующие источники: QS Top Universities, The Page.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, о каких именно учебных заведениях идет речь.

Что известно о QS World University Rankings

QS World University Rankings - список лучших университетов мира, составленный на основе глобального исследования высших учебных заведений мирового значения по показателю их достижений в области образования и науки.

Он рассчитан по методике британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS) и считается одним из наиболее влиятельных глобальных ренкингов университетов.

В рамках QS World University Rankings высшие учебные заведения оценивают по ряду основных критериев:

репутации в академической среде

цитируемости научных публикаций представителей университета

соотношению количества преподавателей и студентов

результатам трудоустройства

отношению работодателей к выпускникам

репутации выпускников среди работодателей

связям с международной научной сетью

относительной численности иностранных преподавателей и студентов

постоянству - социальному и экологическому влиянию и т.п.

При этом ренкинг отличается от рейтинга отсутствием четкой фиксированной позиции того или иного образовательного учреждения - оно может изменяться в зависимости от оценки разных критериев.

Лучшие украинские вузы на мировом уровне

Согласно QS World University Rankings, лучшими вузами Украины даже на фоне полномасштабной войны можно считать следующие образовательные учреждения:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - позиция 681-690 (на 30 баллов меньше, чем в 2023 году)

- позиция 681-690 (на 30 баллов меньше, чем в 2023 году) Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - позиция 691-700 (на 150 баллов меньше, чем в 2023 году)

- позиция 691-700 (на 150 баллов меньше, чем в 2023 году) Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - позиция 731-740 (на 30 баллов меньше, чем в 2023 году)

- позиция 731-740 (на 30 баллов меньше, чем в 2023 году) Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - позиция 901-950 (на 250 баллов меньше, чем в 2023 году)

- позиция 901-950 (на 250 баллов меньше, чем в 2023 году) Национальный университет "Львовская политехника" - позиция 951-1000 (на 150 баллов меньше, чем в 2023 году)

- позиция 951-1000 (на 150 баллов меньше, чем в 2023 году) Сумской государственный университет - позиция 951-1000 (на 150 баллов меньше, чем в 2023 году)

- позиция 951-1000 (на 150 баллов меньше, чем в 2023 году) Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - позиция 1001-1200 (без изменений)

- позиция 1001-1200 (без изменений) Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова - позиция 1001-1200 (без изменений)

- позиция 1001-1200 (без изменений) Львовский национальный университет имени Ивана Франко - позиция 1201-1400 (на 200 баллов меньше, чем в 2023 году)

- позиция 1201-1400 (на 200 баллов меньше, чем в 2023 году) Харьковский национальный университет радиоэлектроники - позиция 1201-1400 (на 200 баллов меньше, чем в 2023 году)

- позиция 1201-1400 (на 200 баллов меньше, чем в 2023 году) Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - позиция 1201-1400 (без изменений)

Украинские вузы, попавшие в QS World University Rankings (скриншот: topuniversities.com)