Не теряйте времени. Что обязательно нужно сделать абитуриентам до выбора вуза

Выбирая заведение высшего или профессионального высшего образования, абитуриентам обязательно нужно проверить, имеет ли оно лицензию на осуществление образовательной деятельности - может ли официально обучать студентов и выдавать им документы об образовании. То же самое нужно сделать с аккредитацией.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу образовательного омбудсмена рассказывает, чем важны лицензия и аккредитация, а также как их проверить.

Чем важна лицензия

Согласно закону Украины "О высшем образовании", деятельность в этой сфере осуществляется:

заведениями высшего образования

заведениями профессионального высшего образования (по подготовке специалистов степеней младшего бакалавра и бакалавра)

научными учреждениями (по подготовке специалистов степеней магистра и/или доктора философии) на основании лицензий

Такую лицензию выдает Министерство образования и науки Украины.

Без нее образовательное учреждение не может выдать диплом о завершении обучения. Фактически студент будет учиться в непризнанном заведении.

Как проверить лицензию учебного заведения

Лицензирование признает возможность юридического лица осуществлять образовательную деятельность. Исходя из этого, еще до того, как подавать вступительные документы в то или иное образовательное учреждение, необходимо проверить его лицензию.

Согласно действующему законодательству, каждое учебное заведение обязано обнародовать информацию о лицензии на своем сайте. Если же она там отсутствует - это должно насторожить.

Для того чтобы проверить лицензию высшего образования, можно воспользоваться сайтом Единой электронной базы по вопросам образования (ЕДЭБО).

1. Зайти на сайт ЕДЭБО и выбрать поле "Реєстр суб'єктів освітньої діяльності".

Шаг 1 (скриншот: eo.gov.ua)

2. На карте или в перечне под картой - выбрать область, в которой находится интересующее вас заведение.

Шаг 2 (скриншот: eo.gov.ua)

3. Выбрать и нажать на название конкретного учреждения высшего или профессионального высшего образования.

Шаг 3 (скриншот: eo.gov.ua)

4. Под общей информацией об учебном заведении - выбрать окошечко "Ліцензії ВО". В первой таблице вы увидите образовательные уровни высшего образования, лицензированные в учебном заведении.

Шаг 4 (скриншот: eo.gov.ua)

А что с аккредитацией

В некоторых случаях учебное заведение может иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности, но не иметь аккредитации на ту или иную образовательную программу (специальность). Это также может представлять определенные риски для абитуриента.

Языком законодательства, образовательная (образовательно-профессиональная, образовательно-научная или образовательно-творческая) программа - это комплекс образовательных компонентов (учебных дисциплин, индивидуальных задач, практик, контрольных мероприятий и т.п.), которые направлены на достижение предусмотренных такой программой результатов обучения.

Аккредитация образовательной программы - оценка ее качества и качества образовательной деятельности высшего учебного заведения по этой программе.

Сертификат об аккредитации образовательной программы впервые выдается сроком на пять лет, а во время второй и последующих аккредитаций - сроком на 10 лет.

Если программа получила аккредитацию - она отвечает общим критериям качества образовательной программы и образовательной деятельности по этой программе.

Проверить аккредитацию и сертификат также можно на сайте ЕДЭБО.