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Киево-Печерская лавра перейдет на Новоюлианский календарь: когда ждать

Воскресенье 12 ноября 2023 18:04
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Киево-Печерская лавра перейдет на Новоюлианский календарь: когда ждать Фото: Киево-Печерская лавра перейдет на Новоюлианский календарь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Киево-Печерская лавра приняла решение перейти на Новоюлианский календарь, как это сделала Православная церковь Украины. Лавра начнет использовать новый календарь с 15 ноября, когда начинается рождественский пост.

Об этом заявил исполняющий обязанности наместника Лавры архимадрит Авраамий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"По многочисленным просьбам прихожан Киево-Печерской Лавры, по благословению Священноархимандрита Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Блаженнейшего Митрополита Епифания, с 15 ноября (начало рождественского поста) Лавра переходит на использование новоюлианского календаря, который является основным для нашей Поместной Церкви", - заявил он.

Новоюлианский календарь

После перехода на новый календарь верующие будут отмечать некоторые праздники по новомуюлианскому стилю в другие даты. В частности:

  • День святого Николая будут праздновать 6 декабря вместо 19 декабря;
  • Рождество – 25 декабря вместо 7 января;
  • Собор Пресвятой Богородицы – 26 декабря вместо 8 января;
  • День преподобной Мелании (в народе Щедрый вечер, Маланки) – 31 декабря вместо 13 января;
  • Крещение Господне – 6 января вместо 19 января;
  • Сретение Господне – 2 февраля вместо 15 февраля.

При этом определять дату Пасхи будут по-прежнему. Это также относится к Вознесению и Троице (в народе Зеленые праздники).

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