В Украине резко изменятся цены на мясо: что будет с ними дальше
В Украине в ближайшем будущем цены на мясо взлетят вверх.
Такой прогноз озвучил Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка, сообщает "24 канал".
Как изменились цены на мясо за год
Цена на говядину за год увеличилась на 10%, свинина подорожала на 33% и птица – на 16%, в супермаркетах цены демонстрируют резкое увеличение.
Главными причинами такой тенденции являются подорожание корма для животных и проблемы со сбытом.
В частности, 70 % стоимости курятины – это цена корма. Кроме того, проблема заключается в том, что многие мясные продукты экспортировали на восток Украины, сейчас часть этих территорий оказалась под временной оккупацией РФ, логистика усложнилась, порты заблокированы.
Что будет с ценами на мясо дальше?
По словам эксперта, в будущем стоимость мяса будет расти, но ситуация зависит от зернового коридора, общеэкономических факторов, затрат на энергоресурсы, поскольку необходимо создавать условия для животных.
Также смотрите в таблице, как изменились цены на продукты в Украине за год.
Мы можем наблюдать, что за год больше всего подорожали такие продукты, как репчатый лук, белокочанная капуста, морковь, свекла, сало, хлеб, молоко и яйца.
Напомним, что в Украине заметно выросла цена на сало.
Недавно мы сообщали, что в Украине заметно выросли цены на яйца.
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