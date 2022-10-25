В Украине заметно выросла цена на сало: какая сейчас стоимость

В Украине заметно повысилась стоимость сала. В частности, соленое в среднем стоит 258,77 грн/кг, что на 37,09 грн больше, чем в сентябре.

Об этом сообщает "Минфин" .

По состоянию на 25 октября цены на соленое сало в супермаркетах составляют (за 1 кг):

Metro - 249,9 грн;

Auchan - 237,4 грн;

Novus - 289 грн;

АТБ - 247,4 грн.

Также подорожало домашнее сало. Цена с 176,31 грн выросла до 199 грн.

Цены на сало в Украине (скрин)

Почему растут цены

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка рассказал, что цены на сало могли подняться еще больше, но сдерживает их импорт.

"Цена зависит и от импорта продукции. Даже если общий объем импорта составляет 15% от общего количества мяса на рынке Украины", - сказал он.

Отмечается, что цены на свинину в 2022 году с января по октябрь выросли на 33% и составили в сентябре 164,30 грн. На сало цены выросли на 55% за аналогичный период времени и составляют 149,7 грн.

Поэтому сейчас основными составляющими, что влияют на цену производства мяса, являются: