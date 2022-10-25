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В Украине заметно выросла цена на сало: какая сейчас стоимость

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Вторник 25 октября 2022 10:48
В Украине заметно выросла цена на сало: какая сейчас стоимость Цены на сало выросли (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине заметно повысилась стоимость сала. В частности, соленое в среднем стоит 258,77 грн/кг, что на 37,09 грн больше, чем в сентябре.

Об этом сообщает "Минфин".

По состоянию на 25 октября цены на соленое сало в супермаркетах составляют (за 1 кг):

  • Metro - 249,9 грн;
  • Auchan - 237,4 грн;
  • Novus - 289 грн;
  • АТБ - 247,4 грн.

Также подорожало домашнее сало. Цена с 176,31 грн выросла до 199 грн.

В Украине заметно выросла цена на сало: какая сейчас стоимостьЦены на сало в Украине (скрин)

Почему растут цены

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка рассказал, что цены на сало могли подняться еще больше, но сдерживает их импорт.

"Цена зависит и от импорта продукции. Даже если общий объем импорта составляет 15% от общего количества мяса на рынке Украины", - сказал он.

Отмечается, что цены на свинину в 2022 году с января по октябрь выросли на 33% и составили в сентябре 164,30 грн. На сало цены выросли на 55% за аналогичный период времени и составляют 149,7 грн.

Поэтому сейчас основными составляющими, что влияют на цену производства мяса, являются:

  • стремительное сокращение поголовья. Из-за боевых действий и вследствие оккупированных территорий поголовье свиней за 9 месяцев сократилось примерно на 10% в Украине;
  • подорожание логистики и топлива для транспортировки. В результате на каждой производственной цепочке это дополнительные затраты;
  • рост цен на витамины и микроэлементы. Их цена также выросла в зависимости от страны снабжения примерно на 30%;
  • стоимость кормов выросла. Осенью цены на продукцию растениеводства выросли, что влияет и на корма.

Недавно мы сообщали, что в Украине заметно выросли цены на яйца.

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