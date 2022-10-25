В Украине заметно выросла цена на сало: какая сейчас стоимость
В Украине заметно повысилась стоимость сала. В частности, соленое в среднем стоит 258,77 грн/кг, что на 37,09 грн больше, чем в сентябре.
Об этом сообщает "Минфин".
По состоянию на 25 октября цены на соленое сало в супермаркетах составляют (за 1 кг):
- Metro - 249,9 грн;
- Auchan - 237,4 грн;
- Novus - 289 грн;
- АТБ - 247,4 грн.
Также подорожало домашнее сало. Цена с 176,31 грн выросла до 199 грн.
Цены на сало в Украине (скрин)
Почему растут цены
Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка рассказал, что цены на сало могли подняться еще больше, но сдерживает их импорт.
"Цена зависит и от импорта продукции. Даже если общий объем импорта составляет 15% от общего количества мяса на рынке Украины", - сказал он.
Отмечается, что цены на свинину в 2022 году с января по октябрь выросли на 33% и составили в сентябре 164,30 грн. На сало цены выросли на 55% за аналогичный период времени и составляют 149,7 грн.
Поэтому сейчас основными составляющими, что влияют на цену производства мяса, являются:
- стремительное сокращение поголовья. Из-за боевых действий и вследствие оккупированных территорий поголовье свиней за 9 месяцев сократилось примерно на 10% в Украине;
- подорожание логистики и топлива для транспортировки. В результате на каждой производственной цепочке это дополнительные затраты;
- рост цен на витамины и микроэлементы. Их цена также выросла в зависимости от страны снабжения примерно на 30%;
- стоимость кормов выросла. Осенью цены на продукцию растениеводства выросли, что влияет и на корма.
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