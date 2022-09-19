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В Україні помітно зросли ціни на яйця: у скільки зараз обійдеться десяток

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Понеділок 19 вересня 2022 12:33
В Україні помітно зросли ціни на яйця: у скільки зараз обійдеться десяток Ціни на яйця в Україні (unsplash)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні продовжують зростати ціни на яйця. За місяць вартість яєць зросла на 5-6 гривень.

Про це повідомляє Мінфін.

Так, у серпні 2022 року вартість десятка яєць "Квочка" в середньому у магазинах складала 31,31 грн, а вже в середині вересня ціна зросла до 38,70 грн.

Також подорожчали і яйця "Ясенсвіт". Ціна десятка за місяць в середньому зросла із 31,84 грн до 36,73 грн.

Окрім того, пропорційно зросла ціна на яйця в упаковках 18 та 30 штук. Так, яйця "Ясенсвіт" (18 шт.) подорожчали з 55,49 грн до 62,43 грн, а "Ясенсвіт" (30 шт.) - з 90,44 грн до 105,60 грн.

Ціни на яйця у супермаркетах зараз такі:

  • яйця "Квочка" (10 шт.) в супермаркеті Achan коштують 41,10 грн, а в Novus - 36,29;
  • яйця "Ясенсвіт" (10 шт.) в Achan вартують 34,70 грн, в Novus - 35,99 грн;
  • "Ясенсвіт" 18 яєць коштують в Achan 61,70 грн, Novus - 63,99 грн.

До того ж за перепелині яйця (20 шт.) зараз потрібно заплатити 48,36 грн.

Раніше ми повідомляли, що найбільше подорожчало в Україні за останній місяць.

Також ми писали, що суттєво змінилися ціни на фрукти та овочі.

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