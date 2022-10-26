В Україні різко зміняться ціни на м'ясо: що буде з ними далі

В Україні найближчим часом ціни на м'ясо злетять вгору.

Як змінилися ціни на м'ясо за рік

Ціна на яловичину за рік збільшилася на 10%, свинина подорожчала на 33% та птиця – на 16%, у супермаркетах ціни демонструють різке збільшення.

Головними причинами такої тенденції є подорожчання корму для тварин та проблеми зі збутом.

Зокрема, 70% вартості курятини – це ціна корму. Крім того, проблема полягає в тому, що багато м'ясних продуктів експортували на схід України, зараз частина цих територій опинилася під тимчасовою окупацією РФ, логістика ускладнилася, порти заблоковані.

Що буде з цінами на м'ясо далі?

За словами експерта, у майбутньому вартість м'яса зростатиме, але ситуація залежить від зернового коридору, загальноекономічних факторів, витрат на енергоресурси, оскільки потрібно створювати умови для тварин.

Також дивіться у таблиці, як змінилися ціни на продукти в Україні протягом року.

Ми можемо спостерігати, що за рік найбільше подорожчали такі продукти, як цибуля, білокачанна капуста, морква, буряк, сало, хліб, молоко та яйця.