В Україні різко зміняться ціни на м'ясо: що буде з ними далі
В Україні найближчим часом ціни на м'ясо злетять вгору.
Такий прогноз озвучив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка, повідомляє "24 канал".
Як змінилися ціни на м'ясо за рік
Ціна на яловичину за рік збільшилася на 10%, свинина подорожчала на 33% та птиця – на 16%, у супермаркетах ціни демонструють різке збільшення.
Головними причинами такої тенденції є подорожчання корму для тварин та проблеми зі збутом.
Зокрема, 70% вартості курятини – це ціна корму. Крім того, проблема полягає в тому, що багато м'ясних продуктів експортували на схід України, зараз частина цих територій опинилася під тимчасовою окупацією РФ, логістика ускладнилася, порти заблоковані.
Що буде з цінами на м'ясо далі?
За словами експерта, у майбутньому вартість м'яса зростатиме, але ситуація залежить від зернового коридору, загальноекономічних факторів, витрат на енергоресурси, оскільки потрібно створювати умови для тварин.
Також дивіться у таблиці, як змінилися ціни на продукти в Україні протягом року.
Ми можемо спостерігати, що за рік найбільше подорожчали такі продукти, як цибуля, білокачанна капуста, морква, буряк, сало, хліб, молоко та яйця.
Нагадаємо, що в Україні помітно зросла ціна на сало.
Нещодавно ми повідомляли, що в Україні помітно зросли ціни на яйця.
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