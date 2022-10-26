ua ru
Ср, 26 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні різко зміняться ціни на м'ясо: що буде з ними далі

Новость на русском →
Середа 26 жовтня 2022 10:20
В Україні різко зміняться ціни на м'ясо: що буде з ними далі Фото: В Україні подорожчає м'ясо (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні найближчим часом ціни на м'ясо злетять вгору.

Такий прогноз озвучив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка, повідомляє "24 канал".

Як змінилися ціни на м'ясо за рік

Ціна на яловичину за рік збільшилася на 10%, свинина подорожчала на 33% та птиця – на 16%, у супермаркетах ціни демонструють різке збільшення.

Головними причинами такої тенденції є подорожчання корму для тварин та проблеми зі збутом.

Зокрема, 70% вартості курятини – це ціна корму. Крім того, проблема полягає в тому, що багато м'ясних продуктів експортували на схід України, зараз частина цих територій опинилася під тимчасовою окупацією РФ, логістика ускладнилася, порти заблоковані.

Що буде з цінами на м'ясо далі?

За словами експерта, у майбутньому вартість м'яса зростатиме, але ситуація залежить від зернового коридору, загальноекономічних факторів, витрат на енергоресурси, оскільки потрібно створювати умови для тварин.

Також дивіться у таблиці, як змінилися ціни на продукти в Україні протягом року.

Ми можемо спостерігати, що за рік найбільше подорожчали такі продукти, як цибуля, білокачанна капуста, морква, буряк, сало, хліб, молоко та яйця.

В Україні різко зміняться ціни на м'ясо: що буде з ними далі

Нагадаємо, що в Україні помітно зросла ціна на сало.

Нещодавно ми повідомляли, що в Україні помітно зросли ціни на яйця.

Також ми писали, якими будуть ціни на продукти взимку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти