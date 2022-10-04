Как правильно заморозить яблоки, чтобы они не превратились в "кашу"

Когда много яблок, варенье уже наварено, сушка насушена, а фрукты долго не пролежат, их можно заморозить. При этом они не превратятся в кашу и даже не потемнеют.

Как использовать замороженные яблоки

Лучше всего подойдут такие фрукты для выпечки – пирогов, блинов, пирожков, пюре или смузи, потому что текстура замороженных и размороженных фруктов мягче, чем у свежих. Можно заморозить яблоки целиком (без сердцевины), чтобы потом, например, запечь.

Чтобы яблоки не превратились в кашу, и не слиплись при заморозке, примените "открытую заморозку", то есть разложите фрукты отдельными кусочками, заморозьте, а затем уже сложите в пакет.

Как заморозить яблоки правильно

Способ №1

Выстелите противень куском пергамента для выпечки, а затем разложите кусочки или дольки яблок на пергаменте так, чтобы они не касались друг друга.

Включите морозильник на максимальный уровень. Это заморозит фрукты быстрее, то есть кристаллы льда будут меньше, а фрукты сохранят больше своих питательных свойств.

Фото: Замороженные яблоки можно даже запекать (pixabay)

Поместите лоток с кусочками яблок в морозильную камеру до полного замерзания, затем снимите их с бумаги. Положите их в замораживающий контейнер или пакет и верните в морозилку. Не забудьте отметить дату замораживания.

Замороженные фрукты хранятся в морозильнике 3-6 месяцев. Если они хранятся дольше, они могут начать немного терять свой вкус или текстура может ухудшиться.

Способ №2

Яблоки очистите от кожицы и сердцевины, затем нарежьте ломтиками толщиной примерно пол сантиметра.

Положите ломтики в большую миску и сбрызните лимонным соком. Смешайте ломтики вместе, чтобы убедиться, что все они слегка покрыты лимонным соком.

Заморозьте яблоки в твердое состояние, затем переложите их в пищевой пакет.

Лучше всего замораживать такие яблоки порционно (например, для пирога), чтобы затем использовать все содержимое пакета.

Способ №3

Подготовьте целые яблоки для приготовления, как для запекания, вынув сердцевину резаком для яблок. Затем смажьте разрезанную часть соком 1 лимона во избежание обесцвечивания.

Заморозьте целиком, разложив на противень с пергаментом.

Такой способ подойдет, если у вас есть достаточно места в морозильной камере.