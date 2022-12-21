Редкую монету с гербом Украины продают за сумасшедшие деньги: вот как она выглядит (фото)

Недавно в Украине выставили на продажу уникальный артефакт - серебряную монету 1241 года. Ее особенность в том, что на задней стороне изображен трезубец.

Как выглядит лот и сколько за него хотят - читайте ниже в материале Styler.

Что известно об артефакте Старинное серебро было выставлено на специализированном аукционе Violity. Известно, что продавец находится в Киеве. В объявлении он сообщил, что вес монеты составляет около трех граммов. Перед началом продажи владелец отреставрировал и поддал драгоценность профессиональной чистке. Так смотрится монета за 90 000 гривен (фото: dnepr.info) Отмечено, что на нем присутствуют незначительные трещины, что вполне нормально. Продавец подчеркнул, что просматривал ее через микроскоп Х60 и сделал подробные макрофото. На задней стороне изображен трезубец. Трезубец на оборотной стороне монеты (фото: dnepr.info) За давнюю находку 13 века счастливчик хочет получить 90 000 гривен, что равняется 2 500 долларов.