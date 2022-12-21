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Редкую монету с гербом Украины продают за сумасшедшие деньги: вот как она выглядит (фото)

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Среда 21 декабря 2022 21:01
Редкую монету с гербом Украины продают за сумасшедшие деньги: вот как она выглядит (фото) Редкие монеты можно продать за достаточно большие суммы (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Недавно в Украине выставили на продажу уникальный артефакт - серебряную монету 1241 года. Ее особенность в том, что на задней стороне изображен трезубец.

Как выглядит лот и сколько за него хотят - читайте ниже в материале Styler.

Что известно об артефакте

Старинное серебро было выставлено на специализированном аукционе Violity. Известно, что продавец находится в Киеве. В объявлении он сообщил, что вес монеты составляет около трех граммов.

Перед началом продажи владелец отреставрировал и поддал драгоценность профессиональной чистке.

Редкую монету с гербом Украины продают за сумасшедшие деньги: вот как она выглядит (фото)

Так смотрится монета за 90 000 гривен (фото: dnepr.info)

Отмечено, что на нем присутствуют незначительные трещины, что вполне нормально. Продавец подчеркнул, что просматривал ее через микроскоп Х60 и сделал подробные макрофото. На задней стороне изображен трезубец.

Редкую монету с гербом Украины продают за сумасшедшие деньги: вот как она выглядит (фото)

Трезубец на оборотной стороне монеты (фото: dnepr.info)

За давнюю находку 13 века счастливчик хочет получить 90 000 гривен, что равняется 2 500 долларов.

Раньше мы рассказывали об интересной находке бойцов ВСУ, а именно керамике эпохи поздней бронзы.

Читайте также о пещерах древних времен, найденных прямо в столице Украины.

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