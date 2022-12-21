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Рідкісну монету з гербом України продають за шалені гроші: ось як вона виглядає (фото)

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Середа 21 грудня 2022 21:01
Рідкісну монету з гербом України продають за шалені гроші: ось як вона виглядає (фото) Рідкісні монети можна продати за досить великі суми (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Нещодавно в Україні виставили на продаж унікальний артефакт - срібну монету 1241 року. ЇЇ особливість в тому, що на задній стороні зображено тризуб.

Як виглядає лот і скільки за нього хочуть - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що відомо про артефакт

Старовинний срібник було виставлено на спеціалізованому аукціоні Violity. Відомо, що продавець перебуває в Києві. В оголошенні він повідомив, що вага монети становить майже три грами.

Перед початком продажу він власник відреставрував та піддав коштовність професійній чистці.

Рідкісну монету з гербом України продають за шалені гроші: ось як вона виглядає (фото)

Так виглядає монета за 90 000 гривень (фото: dnepr.info)

Відзначено, що на ній присутні незначні тріщини, що цілком нормально. Продавець наголосив, що переглядав її через мікроскоп Х60 та зробив детальні макрофото. На задній стороні зображено тризуб.

Рідкісну монету з гербом України продають за шалені гроші: ось як вона виглядає (фото)

Тризуб на зворотній стороні монети (фото: dnepr.info)

За давню знахідку 13 століття щасливчик хоче отримати 90 000 гривень, що дорівнює 2 500 доларів.

Раніше ми розповідали про цікаву знахідку бійців ЗСУ, а саме кераміку епохи пізньої бронзи.

Читайте також про печери давніх часів, які були знайдені прямо в столиці України.

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