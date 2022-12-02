Украинские военные при копании блиндажа нашли керамику эпохи поздней бронзы (фото)

Украинские военные на востоке страны копали блиндаж и обнаружили останки. Сначала подумали, что это останки со Второй или даже Первой мировой войны. Но оказалось, что кроме останков там есть еще и керамика эпохи поздней бронзы.

"Любимый муж с побратимами копали блиндаж. Выкопали остатки человеческих костей. Ну да, сейчас такое можно выкопать в местах, где идут/шли бои. Поэтому в первую очередь подумали про погибшего на войне. Потом присмотрелись - поняли, что скелет давний, с времен Второй, а может и Первой мировой", - рассказала Анна.

Далее военные остановили работу и вызвали специалистов. На месте раскопок обнаружили кроме костей еще и керамику.

"Приехали ученые и находят кроме костей еще и керамику. По рисунку на горшке и другим признакам - эпоха поздней бронзы!!! (1600 -1200 до н.э. - ред.) Так, говорят, это уже интересно. Может быть, что вы выкопали уникальную находку. Как для Украины, так и для Европы. Через день уже большой командой продолжают раскопки. И находят рядом с первым скелетом… второй! Захоронение парное. И женщина, кажется, обнимает мужчину", - добавляет историк.

Фото: facebook.com/anna.lavrus

Она отметила, что был найден похоронный инвентарь - весьма интересный. А на женщине - уникальное медное украшение. Аналогов этого украшения в Украине ранее не было найдено.

Анна рассказала, что муж ей сразу позвонил и рассказал, так как знал, что ей будет интересно. Она историк и в КНУ писала диплом на кафедре археологии.

Точное местоположение в целях безопасности не сообщается, автор только указала, что это возле Днепра.

Фото: facebook.com/anna.lavrus