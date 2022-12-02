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Украинские военные при копании блиндажа нашли керамику эпохи поздней бронзы (фото)

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Пятница 02 декабря 2022 20:56
Украинские военные при копании блиндажа нашли керамику эпохи поздней бронзы (фото) Украинские военные случайно обнаружили захоренения эпохи поздней бронзы (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинские военные на востоке страны копали блиндаж и обнаружили останки. Сначала подумали, что это останки со Второй или даже Первой мировой войны. Но оказалось, что кроме останков там есть еще и керамика эпохи поздней бронзы.

Детали рассказала историк и киевский гид Анна Лаврусь на своей странице Facebook.

"Любимый муж с побратимами копали блиндаж. Выкопали остатки человеческих костей. Ну да, сейчас такое можно выкопать в местах, где идут/шли бои. Поэтому в первую очередь подумали про погибшего на войне. Потом присмотрелись - поняли, что скелет давний, с времен Второй, а может и Первой мировой", - рассказала Анна.

Далее военные остановили работу и вызвали специалистов. На месте раскопок обнаружили кроме костей еще и керамику.

"Приехали ученые и находят кроме костей еще и керамику. По рисунку на горшке и другим признакам - эпоха поздней бронзы!!! (1600 -1200 до н.э. - ред.) Так, говорят, это уже интересно. Может быть, что вы выкопали уникальную находку. Как для Украины, так и для Европы. Через день уже большой командой продолжают раскопки. И находят рядом с первым скелетом… второй! Захоронение парное. И женщина, кажется, обнимает мужчину", - добавляет историк.

Украинские военные при копании блиндажа нашли керамику эпохи поздней бронзы (фото)Украинские военные при копании блиндажа нашли керамику эпохи поздней бронзы (фото)

Фото: facebook.com/anna.lavrus

Она отметила, что был найден похоронный инвентарь - весьма интересный. А на женщине - уникальное медное украшение. Аналогов этого украшения в Украине ранее не было найдено.

Анна рассказала, что муж ей сразу позвонил и рассказал, так как знал, что ей будет интересно. Она историк и в КНУ писала диплом на кафедре археологии.

Точное местоположение в целях безопасности не сообщается, автор только указала, что это возле Днепра.

Украинские военные при копании блиндажа нашли керамику эпохи поздней бронзы (фото)Украинские военные при копании блиндажа нашли керамику эпохи поздней бронзы (фото)Фото: facebook.com/anna.lavrus

Кстати, ранее мы писали о том, что под Тернополем женщина нашла древнее захоронение, которому более 2,5 тысячи лет.

А еще рассказывали о том, что под Львовом раскопали славянские жилища, которым тысяча лет.

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