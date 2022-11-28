В Киеве нашли пещеры дохристианского периода: захватывающие фото

У Киева на Вознесенском спуске обнаружили древние пещеры в идеальном виде. Как оказалось, эта пещера приблизительно относится к временам Киевской Руси, или даже к дохристианскому периоду.

Об этом сообщил столичный активист Андрей Лобов в Facebook .

В частности, тысячелетние пещеры обнаружил активист, эксперт Центра развития городов Дмитрий Перов. В них обнаружили скандинавские руны, которые никем не прикасались.

"Ходишь иногда по одной и той же улице годами, даже фотография старенького дома, тщательно заброшенного властями под снос есть", - написал Андрей Лобов.

Он отметил, что на стенах обнаружили рисунки, среди них Руна Альгиз - символ Старшего Футарка (древнейшая форма рунического алфавита), который ассоциируется с защитой, высшими силами и пробуждением.

Руна Альгиз использовалась древними варягами как символ защиты, оберег, символ жизни. Такие символы наносили на стены дома и использовали в качестве оберега. Пещерный комплекс достигает веков Киевской Руси и похож по конфигурациям к Варяжским и Смородиновой пещере.

В лабиринтах древней пещерной постройки увидели также анимистические изображения животных и граффити.

"Мы его все видели на экране старых мобильных телефонов как антенну связи. Это и есть изображение Альгиз", - сообщил столичный активист.

Археолог Тимур Бобровский считает, что нужно детально изучить дальнейшие раскопки с музеефикацией, ведь речь может идти о целом комплексе, поскольку рядом находятся заиленные входы в другие подземелья.

Археологи в Киеве обнаружили пещеры (facebook.com/andrey.lobov.1)

Однако место, где находятся пещеры, уже отдали под застройку.

По словам Лобова, должностные лица должны немедленно защитить находку, потому что она подтверждает историческое прошлое украинской культуры. Однако пока реакции власти нет.

"Застройщики пытаются замолчать и уничтожить находку", - добавил он.

Как выглядят пещеры дохристианского периода в Киеве (facebook.com/andrey.lobov.1)

Пещера на Вознесенском спуске (facebook.com/AmiDPerov)