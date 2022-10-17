В Украине заметно выросла цена на популярный овощ: сколько сейчас стоит
Цены на огурцы в Украине (Getty Images)
В Украине заметно подорожали в цене огурцы. Сейчас килограмм стоит 74,99 грн, что на 8,76 грн больше среднемесячной цены сентября.
Об этом сообщает "Минфин".
В частности, повысились цены на такие сорта овоща:
- огурцы гладкие - 75,4 грн, в сентябре их цена составляла - 70,79 грн;
- огурцы колючие подорожали на 11,55 грн/кг, с 78,35 до 89,9 грн;
- огурцы короткоплодные - 72,8 грн. Раньше их цена составляла 58,3 грн;
- огурцы тепличные выросли в цене на 16,87 грн/кг, с 56,03 до 72,9 грн.
Отметим, что огурцы увеличиваются в цене уже не первый месяц. В последний раз они дешевели в августе, дальше был только рост:
- август - 32,64 грн/кг, хотя в июле стоили 36,09 грн/кг;
- сентябрь - 66,23 грн/кг (+33,59 грн);
- октябрь - 71,88 грн/кг (+5,65 грн).
Цены на огурцы в Украине (скрин)
Кроме того, тепличные огурцы дорожают уже 2-й месяц подряд. В последний раз воды дешевели в августе:
- август - 32,21 грн/кг;
- сентябрь - до 56,03 грн/кг (+23,82 грн);
- октябрь - 72,15 грн/кг (+16,12 грн).
Цены на тепличные огурцы в Украине (скрин)
Также меняется цена и на другие популярные овощи: Сейчас их стоимость такова:
- капуста молодая - 30,26 грн/кг;
- картофель - 09,06 грн/кг;
- лук репчатый - 34,46 грн/кг;
- морковь - 25,32 грн/кг;
- перец болгарский желтый - 152,60 грн/кг;
- помидоры красные - 71,49 грн/кг;
- свекла - 13,55 грн/кг;
- чеснок - 119,20 грн/кг.
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