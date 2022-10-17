ua ru
Пн, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине заметно выросла цена на популярный овощ: сколько сейчас стоит

Новина українською →
Понедельник 17 октября 2022 08:45
В Украине заметно выросла цена на популярный овощ: сколько сейчас стоит Цены на огурцы в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине заметно подорожали в цене огурцы. Сейчас килограмм стоит 74,99 грн, что на 8,76 грн больше среднемесячной цены сентября.

Об этом сообщает "Минфин".

В частности, повысились цены на такие сорта овоща:

  • огурцы гладкие - 75,4 грн, в сентябре их цена составляла - 70,79 грн;
  • огурцы колючие подорожали на 11,55 грн/кг, с 78,35 до 89,9 грн;
  • огурцы короткоплодные - 72,8 грн. Раньше их цена составляла 58,3 грн;
  • огурцы тепличные выросли в цене на 16,87 грн/кг, с 56,03 до 72,9 грн.

Отметим, что огурцы увеличиваются в цене уже не первый месяц. В последний раз они дешевели в августе, дальше был только рост:

  • август - 32,64 грн/кг, хотя в июле стоили 36,09 грн/кг;
  • сентябрь - 66,23 грн/кг (+33,59 грн);
  • октябрь - 71,88 грн/кг (+5,65 грн).

В Украине заметно выросла цена на популярный овощ: сколько сейчас стоитЦены на огурцы в Украине (скрин)

Кроме того, тепличные огурцы дорожают уже 2-й месяц подряд. В последний раз воды дешевели в августе:

  • август - 32,21 грн/кг;
  • сентябрь - до 56,03 грн/кг (+23,82 грн);
  • октябрь - 72,15 грн/кг (+16,12 грн).

В Украине заметно выросла цена на популярный овощ: сколько сейчас стоит

Цены на тепличные огурцы в Украине (скрин)

Также меняется цена и на другие популярные овощи: Сейчас их стоимость такова:

  • капуста молодая - 30,26 грн/кг;
  • картофель - 09,06 грн/кг;
  • лук репчатый - 34,46 грн/кг;
  • морковь - 25,32 грн/кг;
  • перец болгарский желтый - 152,60 грн/кг;
  • помидоры красные - 71,49 грн/кг;
  • свекла - 13,55 грн/кг;
  • чеснок - 119,20 грн/кг.

Ранее мы сообщали, что будет с ценами в Украине в следующем году.

Также мы писали, что заметно выросли цены на яйца.

Читайте РБК-Украина в Google News
огірки ціни