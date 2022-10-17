В Украине заметно выросла цена на популярный овощ: сколько сейчас стоит

В Украине заметно подорожали в цене огурцы. Сейчас килограмм стоит 74,99 грн, что на 8,76 грн больше среднемесячной цены сентября.

В частности, повысились цены на такие сорта овоща:

огурцы гладкие - 75,4 грн, в сентябре их цена составляла - 70,79 грн;

огурцы колючие подорожали на 11,55 грн/кг, с 78,35 до 89,9 грн;

огурцы короткоплодные - 72,8 грн. Раньше их цена составляла 58,3 грн;

огурцы тепличные выросли в цене на 16,87 грн/кг, с 56,03 до 72,9 грн.

Отметим, что огурцы увеличиваются в цене уже не первый месяц. В последний раз они дешевели в августе, дальше был только рост:

август - 32,64 грн/кг, хотя в июле стоили 36,09 грн/кг;

сентябрь - 66,23 грн/кг (+33,59 грн);

октябрь - 71,88 грн/кг (+5,65 грн).

Цены на огурцы в Украине (скрин)

Кроме того, тепличные огурцы дорожают уже 2-й месяц подряд. В последний раз воды дешевели в августе:

август - 32,21 грн/кг;

сентябрь - до 56,03 грн/кг (+23,82 грн);

октябрь - 72,15 грн/кг (+16,12 грн).

Цены на тепличные огурцы в Украине (скрин)

Также меняется цена и на другие популярные овощи: Сейчас их стоимость такова: