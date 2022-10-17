В Україні помітно зросла ціна на популярний овоч: скільки зараз коштує
Ціни на огірки в Україні (Getty Images)
В Україні помітно здорожчали в ціні на огірки. Зараз кілограм коштує 74,99 грн, що на 8,76 грн більше середньомісячної ціни вересня.
Про це повідомляє "Мінфін".
Зокрема, підвищилися ціни на такі сорти овоча:
- огірки гладкі - 75,4 грн, у вересні їх ціна складала - 70,79 грн;
- огірки колючі подорожчали на 11,55 грн/кг, з 78,35 до 89,9 грн;
- огірки короткоплідні - 72,8 грн. Раніше їх ціна складала 58,3 грн;
- огірки тепличні зросли у ціні на 16,87 грн/кг, з 56,03 до 72,9 грн.
Зазначимо, що огірки збільшуються у ціні вже не перший місяць. Востаннє вони дешевшали у серпні, далі було лише зростання:
- серпень - 32,64 грн/кг, хоча в липні вартували 36,09 грн/кг;
- вересень - 66,23 грн/кг (+33,59 грн);
- жовтень - 71,88 грн/кг (+5,65 грн).
Ціни на огірки в Україні (скрін)
Окрім того, тепличні огірки дорожчають вже другий місяць підряд. Востаннє води дешевшали у серпні:
- серпень - 32,21 грн/кг;
- вересень - до 56,03 грн/кг (+23,82 грн);
- жовтень - 72,15 грн/кг (+16,12 грн).
Ціни на тепличні огірки в Україні (скрін)
Додамо, що також змінюється ціна і на інші популярні овочі: Зараз їх вартість така:
- капуста молода - 30,26 грн/кг;
- картопля - 09,06 грн/кг;
- цибуля ріпчаста - 34,46 грн/кг;
- морква - 25,32 грн/кг;
- перець болгарський жовтий - 152,60 грн/кг;
- помідори червоні - 71,49 грн/кг;
- буряк - 13,55 грн/кг;
- часник - 119,20 грн/кг.
Раніше ми повідомляли, що буде з цінами в Україні наступного року.
Також ми писали, що помітно зросли ціни на яйця.