В Украине заметили необычное природное явление, которое часто доступно зимой (фото)

Необычное природное явление замечено в Украине. Речь идет о свето столбах, которые часто можно увидеть зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Свето столбы в Украине

Свето столбы нередко можно заметить в холодное время года. Кристаллы льда улетучиваются при низкой температуре и представляют собой туман, способный отражать огни в виде колонн.

Свето столбы отмечены в Киеве (Telegram/Киевский движ)

Световые столбы нередко формируются вокруг Луны, городских огней и других ярких источников света.

Столбы, исходящие от низко расположенных источников света, обычно гораздо длиннее, чем солнечные или лунные столбы. Чем ближе к световому столбу находится наблюдатель, тем меньше сказывается расположение кристаллов в пространстве на внешнем виде столба.

Свет столбы – необычное природное явление (фото: Telegram/Труха Киев)