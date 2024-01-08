Соль не поможет при сильном морозе. Водителям дали важный совет из-за непогоды в Украине

Украину накрыла непогода, на дорогах гололедица. Водителям рекомендуют использовать специальные технические средства, в частности цепи или браслеты противоскольжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Как отмечается, песчано-солевая смесь, используемая для посыпания автодорог, при температуре ниже -15 значительно теряет в своих свойствах.

На этой неделе температура воздуха в области ожидается до -22. Следовательно, дорожное покрытие остается нестабильным.

В этих погодных условиях водителям следует быть максимально внимательными и иметь специальные технические средства, в частности цепи или браслеты противоскольжения. Без необходимости лучше не пользоваться автотранспортом.

При возникновении чрезвычайной ситуации на дороге обращайтесь на круглосуточную горячую линию: +38 067 400 60 80.

Непогода в Украине