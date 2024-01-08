"Температурная карусель": синоптик дала ответ, когда в Украине наступит потепление
Завтра в Украине будут держаться морозы, пришедшие с антициклоном Hannelore. Впрочем, на следующей неделе в стране будут наблюдаться потепления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"В ближайшую ночь температура воздуха будет составлять -10-18 градусов, местами на севере и западе до -18-22 градусов", - информирует синоптик.
Погода в Украине 9 января
Завтра днем ожидается -7-12 градусов .
В южной части температура будет выше:
- ночью -6-11;
- днем –2-6 градусов;
- в Крыму ночью -1-4 градуса, днем около нуля.
"Антициклон Hannelore вытеснит во вторник с нашей территории все осадки и завтра днем даже будем жмуриться от солнца", - сообщает Диденко.
Она отмечает, что ночью и утром на юге задержится снег и мокрый снег, на юге Крыма - с дождем.
Погода в Киеве
В Киеве завтра днем будет холодно и морозно.
"Ночью предполагается низкая температура воздуха, антициклонические прояснения придадут стимула дополнительному охлаждению -12-15 градусов", - отмечает синоптик.
Завтра днем ожидается -10-12 градусов .
Общий прогноз на неделю
"На неделе - какая-то температурная карусель!", - предупреждает Диденко.
Так, 10-11 января ожидается потепление, а уже 12-13 января - снова похолодание.
Однако, 14-15 января температура воздуха повысится.
В заключении синоптик отмечает, что погодные условия в Украине будут тяжелыми, поскольку зима приближается к своему "пику".
Фото: антициклон Hannelore на территории Украины будет влиять на погоду 9 января (facebook.com/tala.didenko)
Непогода в Украине
Напомним, в Украине 8-9 января ожидаются сложные погодные условия: сильный снег и морозы до 25 градусов. По прогнозу синоптиков, вторжение арктического воздуха с севера Европы приведет к образованию циклона над югом Украины и Черным морем.
В течение 8 января, кроме северной части, южный циклон обусловит снег, в центральных областях, в Харьковской области - сильный снег, на юге, в Донецкой и Луганской областях - сильные осадки, дождь с переходом в снег.
К осадкам в центральных, восточных и центральных областях присоединятся еще порывы ветра 15-20 м/с, будут наблюдаться вьюги и снежные заносы.
По данным Министерства энергетики, из-за ухудшения погодных условий – налипания мокрого снега и гололеда - по состоянию на утро 8 января в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов. Самая сложная ситуация в Днепропетровской области там без электроэнергии более 200 населенных пунктов.