В Украине подорожал популярный овощ, который сейчас покупают все
В Украине на рынке из-за увеличения спроса на тепличные огурцы накануне новогодних праздников выросли цены. На этой неделе стоимость тепличных огурцов в среднем выросла на 10%.
Об этом сообщает EastFruit.
Какие цены на огурцы
Сегодня продавцы готовы продавать огурцы за 55-65 грн/кг.
Рост цен спровоцирован подорожанием огурца в Турции, которая в настоящее время выступает фактически единственным поставщиком этой продукции на украинский рынок.
Также поставка турецкого огурца достаточно малообъемна и нестабильна, что также влияет на цены.
Аналитики сообщают, что сегодня огурец в Украине предлагается к продаже фактически по тем же ценам, что и год назад.
Сколько стоят другие овощи
По данным сайта Минфин, по состоянию на 29 декабря, цены на овощи в Украине таковы:
- молодая капуста - 36,13 грн/кг;
- картофель - 9,94 грн/кг;
- лук белый - 82,90 грн/кг;
- морковь - 25,15 грн/кг;
- перец болгарский желтый - 143,60 грн/кг;
- помидоры красные - 80,67 грн/кг;
- свекла - 12,19 грн/кг;
- чеснок - 117, 66 грн/кг;
- укроп - 41,10 грн/100 г;
- петрушка - 33,50 грн/100 г.
Недавно мы сообщали, что в Украине заметно подешевел лук. Цена упала на 13%.
Также мы писали, какие продукты в Украине подорожали больше всего с 24 февраля.