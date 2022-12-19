Стало известно, какие продукты в Украине подорожали больше всего с 24 февраля

Цены на продукты в Украине сильно выросли после полномасштабного вторжения россиян 24 февраля 2022 года. Особенно это касается некоторых видов товаров.

Что подорожало из провизии больше всего рассказали на сайте Минфина.

Какие продукты подорожали больше всего

Отмечается, что инфляция в ноябре выросла на 0,7%. Так с марта по ноябрь цены на продукты питания взлетели на 22,2%.

На сколько процентов подорожали продукты:

рыба - 45,5%,

яйца - 80,7%,

овощи - 49,7%,

фрукты - 70,5%,

сахар - 32,9%,

макароны - 27,5%,

масло - 25,7%,

мясо - 24,4%,

творог - 22,6%.

Судя по статистике, рекордсменами по подорожанию стали яйца, овощи, фрукты и рыба.

Отметим, что эксперты прогнозируют дальнейший рост цен в стране, так как военные действия не прекращаются.

Подорожания каких продуктов ждать украинцам?

В частности, как говорят эксперты, уже весной в Украине поднимутся цены на некоторые овощи.

Причина проста: значительные затраты на хранение и риски перебоев со снабжением электроэнергией.

Будут дорожать все овощи, кроме картофеля и продуктов борщового набора.

Также весной может наблюдаться дефицит лука, ведь в этом году урожая было мало, потому что основные районы его производства еще оккупированы.

Соответственно, лук тоже может значительно подорожать в Украине уже вначале следующего года.