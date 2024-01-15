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В Украине подорожал самый популярный фрукт, который покупают все. Цена взлетела на 30%

Понедельник 15 января 2024 08:30
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В Украине подорожал самый популярный фрукт, который покупают все. Цена взлетела на 30% Фото: В Украине подорожали яблоки (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине за последнюю неделю стремительно подорожали яблоки. Цена фруктов выросла на 30%.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Почему дорожают яблоки

Так, сейчас яблоки из украинских хозяйств поступает в продажу по оптовой цене в диапазоне 14-22 грн/кг, в зависимости от качества, сорта и объема предлагаемой партии продукции. Это в среднем на 30% выше, чем в конце первой недели января 2024 года.

Причинами роста цен на фрукты игроки рынка связывают с активизацией торгово-закупочной деятельности. Производители говорят, если неделей ранее спрос на местное яблоко был относительно невысоким, то уже сегодня повышенную заинтересованность в закупке этой продукции проявляют покупатели практически всех категорий.

На сегодняшний день яблоко в Украине уже поступает в продажу в среднем на 50% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. А цены в этом сезоне продолжают устанавливать все новые рекорды по сравнению с прошлыми пятью сезонами.

Сколько сейчас стоят яблоки в магазинах

Минимальная цена на яблоко - это 16 гривен за килограмм. Такие фрукты можно приобрести, к примеру, в супермаркете Varus.

В Украине подорожал самый популярный фрукт, который покупают все. Цена взлетела на 30%Цены на яблоки в магазинах (Скриншот)

Ранее мы сообщали, что в Украине цена на картофель побила все рекорды.

Также мы писали о продуктах, наиболее подорожавших за последний год.

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