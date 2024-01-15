В Украине подорожал самый популярный фрукт, который покупают все. Цена взлетела на 30%
В Украине за последнюю неделю стремительно подорожали яблоки. Цена фруктов выросла на 30%.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.
Почему дорожают яблоки
Так, сейчас яблоки из украинских хозяйств поступает в продажу по оптовой цене в диапазоне 14-22 грн/кг, в зависимости от качества, сорта и объема предлагаемой партии продукции. Это в среднем на 30% выше, чем в конце первой недели января 2024 года.
Причинами роста цен на фрукты игроки рынка связывают с активизацией торгово-закупочной деятельности. Производители говорят, если неделей ранее спрос на местное яблоко был относительно невысоким, то уже сегодня повышенную заинтересованность в закупке этой продукции проявляют покупатели практически всех категорий.
На сегодняшний день яблоко в Украине уже поступает в продажу в среднем на 50% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. А цены в этом сезоне продолжают устанавливать все новые рекорды по сравнению с прошлыми пятью сезонами.
Сколько сейчас стоят яблоки в магазинах
Минимальная цена на яблоко - это 16 гривен за килограмм. Такие фрукты можно приобрести, к примеру, в супермаркете Varus.
Цены на яблоки в магазинах (Скриншот)
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