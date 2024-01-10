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Госстат назвал продукты, больше всего подорожавшие за последний год

Украина, Среда 10 января 2024 15:35
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Госстат назвал продукты, больше всего подорожавшие за последний год Фото: продукты подорожали на 4% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Средние цены на продукты питания в Украине в декабре 2023 года по сравнению с концом 2022 года выросли на 4,0%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

Продуктовая инфляция существенно замедлилась во второй половине года. Однако в среднем за год цены на продукты были на 14,7% выше, чем в 2022 году.

Госстат назвал продукты, больше всего подорожавшие за последний год

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего мясо и мясопродукты - на 12,9%, масло - на 9,9% и молоко - на 9,7%.

Также подорожали сыр и творог - на 7,5%, хлеб - на 7,0%, безалкогольные напитки - на 6,9%, рыба и продукты из рыбы - на 4,1%, овощи - на 3,0%, фрукты - на 2,2%.

В то же время макаронные изделия подешевели на 0,3%, хлеб и хлебопродукты - на 2,8%, сахар - на 5,8%, яйца - на 9,5%, подсолнечное масло - на 14,9%.

Госстат назвал продукты, больше всего подорожавшие за последний год

Временное снижение цен на продукты

Ранее в НБУ сообщили, что ценовая динамика последних месяцев обусловливалась рядом факторов, некоторые из которых носят временный характер. Хорошие урожаи и, соответственно, увеличение предложения продуктов питания способствовали существенному снижению продовольственной инфляции.

По прогнозу НБУ, в дальнейшем влияние этого фактора будет постепенно исчерпываться, что вместе с низкой базой сравнения для стоимости продовольствия и сохранением давления на расходы бизнеса со стороны зарплат и энергоносителей приведет к определенному ускорению инфляции - до 9,8% по итогам 2024 года.

Напомним, потребительские цены в Украине в 2023 года выросли на 5,1%. Это минимальное значение с 2020 года.

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Государственная служба статистики Цены на продукты
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