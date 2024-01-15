В Україні подорожчав найпопулярніший фрукт, який купують усі. Ціна взлетіла на 30%

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.

Чому дорожчають яблука

Так, наразі яблука з українських господарств надходить у продаж за оптовою ціною у діапазоні 14-22 грн/кг, залежно від якості, сорту та обсягу партії продукції, що пропонується. Це в середньому на 30% вище, ніж наприкінці першого тижня січня 2024 року.

Причинами зростання цін на фрукт гравці ринку пов’язують з активізацією торговельно-закупівельної діяльності.Виробники кажуть, якщо тижнем раніше попит на місцеве яблуко був відносно невисоким, то вже сьогодні підвищену зацікавленість у закупівлі цієї продукції виявляють покупці практично всіх категорій.

На сьогодні яблуко в Україні вже надходить у продаж у середньому на 50% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. А ціни цього сезону продовжують встановлювати все нові рекорди в порівнянні з минулими п’ятьма сезонами.

Скільки зараз коштують яблука у магазинах

Мінімальна ціна на яблуко - це 16 гривень за кілограм. Такі фрукти можна купити, наприклад, у супермаркеті Varus.

Ціни на яблука в українських магазинах (Скриншот)