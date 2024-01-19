В Украине подорожал "борщевой" овощ: цена уже на 74% выше прошлогодней

Цена на свеклу в Украине продолжает расти и превысила прошлогоднюю стоимость овоща.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Почему растут цены на свеклу

В последнее время можно увидеть повышение цен на столовую свеклу на прилавках. По словам аналитиков, это объясняется достаточно активным спросом и более низким по сравнению с прошлым годом урожаем свеклы этого сезона в большинстве хозяйств страны.

Многие украинские фермеры в настоящее время фактически приостановили продажу свеклы в ожидании дальнейшего роста цен. При этом большинство производителей планируют начать реализацию этой продукции не ранее начала февраля.

Теперь цены на свеклу на рынке Украины уже выросли до 12-16 грн/кг, что в среднем на 33% дороже, чем в конце прошлой недели.

Основной причиной такого заметного удорожания является то, что предложение на этот овощ на рынке сократилось.

"Большинство украинских хозяйств не располагают оборудованными хранилищами, а запасы в необорудованных складах на данный момент уже истощены. При этом торговая активность в данном сегменте достаточно высока, что также побуждает ценовой рост", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что в результате подорожания сегодня цены на столовую свеклу в Украине уже в среднем на 74% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сколько стоит свекла в магазинах

Так, цена за килограмм свеклы стартует в украинских магазинах от 11,90 гривен за килограмм.

Цена свеклы в Украине (Скриншот)