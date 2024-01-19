В Україні подорожчав "борщовий" овоч: ціна вже на 74% вища за минулорічну
Ціна на буряки в Україні продовжує зростати та вже перевищила минулорічну вартість овоча.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.
Чому ростуть ціни на буряки
Останнім часом можна побачити підвищення цін на столові буряки на прилавках. За словами аналітиків, це пояснюється досить активним попитом і нижчим у порівнянні з минулим роком урожаєм буряків цього сезону в більшості господарств країни.
Багато українських фермерів на цей час фактично призупинили продаж буряків в очікуванні подальшого зростання цін. При цьому більшість із виробників планують розпочати реалізацію цієї продукції не раніше початку лютого.
Тепер ціни на буряки на ринку України вже зросли до 12-16 грн/кг, що в середньому на 33% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.
Основною причиною такого помітного подорожчання є те, що пропозиція на цей овоч на ринку скоротилася.
"Більшість українських господарств не мають у розпорядженні обладнаних сховищ, а запаси в необладнаних складах на даний момент вже виснажені. При цьому торговельна активність у даному сегменті досить висока, що також спонукає цінове зростання”, - підкреслюють аналітики.
Вони зауважують, що внаслідок подорожчання сьогодні ціни на столові буряки в Україні вже в середньому на 74% вищі, ніж за аналогічний торішній період.
Скільки коштує буряк в магазинах
Так, ціна за кілограм буряків стартує в українських магазинах від 11,90 гривень за кілограм.
Ціна буряку в Україні (Скриншот)
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