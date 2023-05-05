Что будет с ценами на продукты в Украине: НБУ обновил прогноз по инфляции до 2025 года
В 2023 году инфляция в Украине замедлится до 14,8% г/г после 26,6% в прошлом году. Это будет происходить, прежде всего, под влиянием жестких монетарных условий, замедления мировой инфляции и сдержанного внутреннего спроса, в том числе из-за медленного восстановления доходов населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (апрель 2023 года).
"Уменьшение рисков безопасности со следующего года будет способствовать дальнейшему улучшению инфляционных ожиданий экономических субъектов, угасанию шоков предложения благодаря восстановлению логистики и производственных мощностей, а также более высоким урожаям", - говорится в отчете.
Это вместе с относительно жесткой монетарной политикой НБУ ослабит инфляционное давление даже в условиях оживления экономики и сохранения мягкой фискальной политики. В результате инфляция снизится ниже 10% уже в следующем году. В 2025 году инфляция вернется в целевой диапазон (5%), говорится в прогнозе.
В послевоенный период основным источником давления на цены станет восстановление спроса и зарплат, которые будут больше всего сказываться на стоимости услуг, в частности связанных с восстановлением жилья, отметили в НБУ.
Цены на продукты
По данным НБУ, несмотря на более низкие урожаи предыдущего года, предложение с/х продукции было достаточным для обеспечения внутренних потребностей, что, в частности, было обусловлено теплыми погодными условиями зимой.
Кроме того, продолжалось снижение мировых цен на эти товары, а экспортные цены на украинское зерно и другую с/х продукцию были еще ниже мировых из-за логистических трудностей и высоких рисков, даже несмотря на действие "зернового коридора".
Как следствие, рост цен на сырые продукты питания замедлился до 31,6% г/г. В частности, медленнее дорожала мука и крупы, а также продукция животноводства под влиянием вторичных эффектов от снижения цен на корма и слабого спроса. Это со своей стороны ограничивало рост цен и на обработанные продукты питания, отметили в НБУ.
В то же время, к концу I квартала из-за исчерпания эффектов теплой зимней погоды высокими темпами росли цены на овощи, в частности на лук, морковь и тепличные овощи, которые дорожали еще и учитывая рост расходов бизнеса в предыдущие месяцы из-за дефицита э/э, а также ограничения импорта из-за последствий землетрясения в Турции. Сохранялись высокие темпы удорожания яиц, говорится в отчете.
"Продовольственная инфляция в текущем году будет оставаться высокой из-за продолжающегося роста цен на плодоовощную продукцию в связи с ожидаемым снижением урожаев, а также эффекты от подорожания топлива во втором полугодии", - отмечают в НБУ.
По прогнозу НБУ сравнительно дешевые корма будут сдерживать повышение цен на продукцию животноводства. В последующие годы с уменьшением рисков безопасности продовольственная инфляция будет быстро снижаться благодаря восстановлению технологических и логистических связей, увеличению урожаев и ожидаемому снижению мировых цен на продовольствие и энергоносители. Это перевесит влияние восстановления потребительского спроса, в том числе из-за возвращения мигрантов.
"Соответственно, прогнозируется, что при отсутствии значительных новых шоков предложения в следующем году инфляция сырых продуктов снизится до однозначного уровня, а к концу прогнозного периода - почти до 3%", - говорится в отчете.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в апреле улучшил прогноз по инфляции в 2023 году с 18,7% до 4,8%. Согласно обновленному прогнозу, в 2024 году инфляция замедлится до 9,6% (предыдущий прогноз - 10,4%). В 2025 году инфляция составит 6,0% (предыдущий прогноз - 6,7%).