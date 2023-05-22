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Цена на этот овощ будет расти: эксперт спрогнозировал подорожание лука

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Понедельник 22 мая 2023 12:54
Цена на этот овощ будет расти: эксперт спрогнозировал подорожание лука Фото: В Украине подорожает лук (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине за последний год больше всего подорожал лук. Его цена выросла в три раза.

Эксперт по аграрным вопросам Михаил Апостол сообщил ТСН, что будет с ценами на лук дальше.

Будут ли цены на лук расти дальше

Эксперт прогнозирует, что цена репчатого лука будет расти и дальше.

"В Украине использованы почти все запасы лука и сейчас идет поиск для закупок на внешних рынках. Украина – не единственный покупатель этого овоща, поскольку в Европе из-за засухи лук тоже не уродила. Европа, поставлявшая лук из Польши и Нидерландов, сейчас тоже в поисках лука, поэтому на внешних рынках закупочная цена на него достаточно высока", - сказал он.

Сколько сейчас стоит лук в Украине

Отметим, что цена на лук в украинских магазинах стартует от 51.99 гривен за килограмм. Такая цена на овощ в супермаркете Novus.

Когда подешевеет лук

По прогнозам некоторіх єкспертов, лук будет по 20-25 гривен, когда украинские фермеры соберут урожай, то есть осенью.

"В этом году посеяли лук даже в Закарпатье, в Черниговской и Одесской областях. Крупные предприятия через месяц-полтора начнут поставки. И зеленый лук уже есть – это уменьшает спрос на репчатый. Такого дефицита, как в этом году, не будет", – рассказала президент Ассоциации производителей чеснока, представительница нидерландской компании по выращиванию лука Gourmet Юлианна Мусса.

Как мы ранее писали, в Украине упали цены на яйца.

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