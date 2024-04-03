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В Украине подешевел популярный "зимний" овощ: цена упала на 26%

Среда 03 апреля 2024 08:59
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В Украине подешевел популярный "зимний" овощ: цена упала на 26% Фото: В Украине подешевела капуста (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

За первые дни апреля в Украине наблюдается снижение спроса и цен на белокочанную капусту из-за ухудшения ее качества в результате длительного хранения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Что с ценами на белокочанную капусту

По данным аналитиков, цены на капусту в украинских хозяйствах в среднем снизились на 26% только за выходные. В настоящее время основные соглашения по продаже этой продукции заключаются по ценам от 5 до 10 гривен за килограмм ($0,13-0,26), что по сравнению с прошлой неделей заметно снижается.

Участники рынка связывают этот ценовой тренд со значительным ухудшением качества капусты вследствие длительного хранения, что привело к дальнейшему уменьшению спроса на эту продукцию и снижению цен.

Отметим, что цена на капусту в Украине уже в среднем на 55% ниже, чем в прошлом году, когда она составляла от 15 до 18 гривен за килограмм ($0,38-0,46).

Аналитики также предполагают дальнейшее снижение цен на капусту в связи с ухудшением ее качества.

Сколько капуста стоит в магазинах

Сейчас самое дешевое предложение на капусту около 12 гривен за килограмм фиксируется в сети супермаркетов Novus.

В Украине подешевел популярный &quot;зимний&quot; овощ: цена упала на 26%

Цены на капусту в украинских супермаркетах (Скриншот)

Напомним, что в Украине стремительно дешевеет популярный овощ.

До этого мы писали, что в Украине обвалились на 17% цены на популярный "борщовый" овощ.

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