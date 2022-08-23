Львівські архітектори пропонують робити укриття у вигляді будиночків Хоббітів: як вони виглядають (фото)

У Львові пропонують робити укриття у вигляді будиночків хоббітів - вигаданих персонажів з книг Толкіна. Створили та запатентували концепцію захисних споруд компанія "Індустрія ЛВ" спільно з "Хоббіт Хаус".

Як виглядають такі укриття і де їх можна встановити, розповіли на сайті авторів проєкту "Індустрія ЛВ".

Технологія "Будиночок Хоббіта" вже пройшла необхідні випробування і готова до використання. Автори проєкту відзначають, що встановлювати будиночки можна в приватних або комунальних установах, а також в освітніх установах, які не мають власних укриттів.

Крім застосування для укриття людей в разі небезпеки, ці будиночки можна використовувати для господарського призначення - зберігання продовольства або матеріальних цінностей.

Фото: Укриття у вигляді будиночків хоббітів (Shelter.industriallv.com)

Модульні конструкції "будиночка Хоббіта" виготовляють з бетону класу В35-В40, які належать до категорії особливо важких бетонів і застосовуються при будівництві об'єктів, які повинні відповідати вимогам екстремального навантаження. Такий бетон використовується у військовому будівництві - для побудови бункерів, в тому числі й з захистом від ядерних вибухів.

Також використовується арматура марки А500, діаметром не менше 10 мм, а в ділянках найбільшого навантаження - арматура більшого діаметру.

Укриття, згідно з інструкцією, має розташовуватися нижче рівня землі на 1 метр. Висота насипу складе 2,1 метра.

Фото: Укриття у вигляді будиночків хоббітів (Shelter.industriallv.com)

В одному такому укритті може перебувати від 8 до 146 осіб - в залежності від типу і варіанту планування модулів.

Модулі можуть бути обладнані місцями відпочинку, санвузлами, шафами для зберігання речей і продуктів і кулерами для води.

Ці модульні будиночки можуть стати додатковим захистом від землетрусу, стихійних лих або ж - укриттям в разі військового нападу.