"Детей водить страшно". В Полтавской области показали садик за 10 миллионов гривен (фото и видео)
В октябре 2023 года на реконструкцию детского сада "Сонечко" в городе Зенькове Полтавской области выделили 10 миллионов гривен. Однако родители жалуются, что работы не завершили к началу сезона холодов, а детей водить в заведение нужно.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о реконструкции садика подробнее.
При подготовке материала использовались источники: пост Наталии Грабар в Facebook-сообществе "Батьки SOS", объявление на Prozorro.
Как выглядит садик
Мама Наталья Грабар пишет, что демонтаж крыши со здания детсада начали еще в конце сентября, но до сих пор не завершили. Женщина иронично добавляет: выделенных 10 миллионов наверняка не хватило на то, чтобы нанять квалифицированных строителей. Дело в том, что сейчас этим занимаются 17-летние школьники в выходные.
Кроме того, уже начался сезон холодов и дождей. Чтобы постоянная влага не испортила стены и пол, персонал учебного заведения приходит вычерпывать воду.
Все это время родителей убеждали, что все идет по плану. Но в то же время, пройти на территорию и посмотреть, как продвигается реконструкция, не разрешали, а сотрудникам запрещали рассказывать лишнюю информацию.
Более того - родителей не пускали даже внутрь садика, поэтому детей с вещами отдавали прямо на выходе.
Позже стало известно, что строительные работы остановились из-за того, что мастерам не выплачивают гонорары. По этой же причине площадку бросила и предыдущая бригада.
Наталье удалось пройти внутрь. На фотографиях, сделанных ею, видна открытая крыша здания, ободранные обои, стены с плесенью и ведра в углах, куда собирают воду.
Как выглядит садик внутри (фото: Наталья Грабарь / Родители SOS)
Конкурса на проведение работ не было
На государственном ресурсе Prozorro можно найти объявление о реконструкции крыши в Полтавской области. В соответствии с ним для удовлетворения этой потребности выделили 10 021 785 гривен.
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Однако в объявлении нет информации о проведении конкурса для заказчиков.
Участник конкурса был только один, и уже через неделю с ним был заключен договор на проведение работ.
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Реакция украинцев
- "Та дах це відома маніпуляція з грошима, кожного року школи та садочки".
- "Це найпоширеніший та найпростіший спосіб розкрадання державних коштів. А зараз, на жаль, під час війни це норма, майже у всіх дошкільних та навчальних закладів. Робимо ремонти, перекриваємо дахи, проводимо нове опалення, а по факту розібрали, знесли, розбили, а згідно з усіма нормативних документів та накладних, просто розікрали кошти".
- "Мій син, як і багато інших дітей мав би зараз ходити в цей садок. Влада пише якісь безглузді відписки в інтернеті, що так і мало бути, що все іде по плану, а ми бачимо у всьому лише негатив. Але ж хто винен в тому, що в будівлі сталася реальна аварія? Скільки коштів тепер потрібно на покриття збитків? Де їх взяти? Через скільки років цей сад запрацює, якщо запрацює в принципі?"
- "У такий садок вже страшно водити. Там тепер плісняву виводити та капітальний ремонт робити..."
Раньше мы рассказывали, чем отличаются детские сады в Украине и Европе.
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