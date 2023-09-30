1000 грн в час! Сколько могут зарабатывать украинские учителя в Польше: лучшие вакансии

Польша давно научилась ценить работников из Украины. Еще до полномасштабного вторжения РФ на наши территории, польские компании регулярно предоставляли рабочие места именно украинцам. Не исключением стала и сфера образования.

При подготовке материала были использованы такие источники: Dziennik Gazeta Prawna, сайты поиска работы pracuj.pl и razem.work.

РБК-Украина (Styler) исследовало различные предложения на сайтах по поиску работы в Польше и выбрало самые интересные вакансии для воспитателей и учителей из Украины.

Средние зарплаты учителей в Польше

Размер должностного оклада учителя в Польше зависит от квалификации, количества обязательных занятий, стажа работы и надбавок (за выслугу лет, за условия труда, за сверхурочные часы, за выполнение функций классного руководителя и т.п.).

Согласно информации польского правового и экономического издания Dziennik Gazeta Prawna, с начала года минимальная заработная плата учителя с высшим образованием (магистра) и педагогической подготовкой составляла:

учитель-новичок - 3 690 злотых брутто - до вычитания различных выплат, налогов (около 31 826 грн)

назначенный учитель - 3 890 злотых брутто (около 33 551 грн)

дипломированный учитель - 4 550 злотых брутто (около 39 243 грн)

Известно, что учителя Польши активно добиваются повышения зарплат. Вероятно, в ближайшее время эти цифры могут измениться.

Топ-5 вакансий для украинских учителей в Польше

Учитель итальянского языка

Зарплата - до 5 000 злотых (около 42 485 грн).

Учителя итальянского языка ищет обучающий центр АМБИТ в Гданьске. Ему предлагают конкурентоспособную зарплату, возможность работать удаленно по удобному индивидуально подобранному графику, постоянную базу учащихся, методическую подготовку и сопровождение.

В обязанности работника будут входить: обучение иностранному языку детей/подростков/взрослых, проведение занятий по установленной методике с доступом ко всем необходимым материалам, ведение электронного дневника и налаживание хороших отношений с учащимися.

Работодатель ищет специалиста с высоким уровнем владения иностранным языком (итальянским). Кандидат на должность должен быть коммуникабельным, добросовестным, пунктуальным. Уметь преподавать и получать от этого удовольствие.

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Учитель испанского языка

Зарплата - до 5 000 злотых (около 42 485 грн).

Учителю предлагают привлекательную зарплату, возможность работать удаленно (онлайн), гибкий график работы, постоянную базу учащихся, методическую подготовку и сопровождение.

В обязанности работника будут входить: обучение иностранному языку детей/подростков/взрослых, проведение занятий по установленной методике с доступом ко всем необходимым материалам, ведение электронного дневника и налаживание хороших отношений с учащимися.

Работодатель ищет специалиста с высоким уровнем владения иностранным языком (испанским). Кандидат на должность должен быть коммуникабельным, добросовестным и пунктуальным.

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Учитель "ранней" школы

Зарплата - до 3 200 злотых (около 27 190 грн).

Воспитателя для детей дошкольного возраста в мини-клуб ищут в городе Ярославец. Ему предлагают жилье, рабочую одежду, а также регулярное питание.

В обязанности работника будут входить присмотр за детьми, а также организация и проведение их досуга.

Работодатель ищет специалиста с педагогическим образованием, большим желанием работать и развиваться. Потенциальный воспитатель должен быть коммуникабельным, надежным, пунктуальным, положительным и креативным.

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Преподаватель английского языка

Зарплата - до 130 злотых в час (около 1 104 грн в час).

Преподавателя английского языка ищет фирма в Щецине. Ему предлагают конкурентоспособную зарплату и гибкий график работы.

В обязанности работника будет входить работа с детьми 7-12 лет в малых группах (до восьми человек) или индивидуально - обучение их иностранному языку.

Работодатель ищет специалиста с необходимой квалификацией и достаточным знанием английского языка. Для работы с учениками необходим также хотя бы базовый уровень владения польским.

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Учитель искусства

Зарплата - до 80 злотых в час (около 680 грн в час).

Учителя искусства ищет Академия рисования в городе Познань. Ему предлагают конкурентоспособную зарплату, гибкий график работы и работу в отличной творческой команде.

В обязанности преподавателя будет входить работа с разными возрастными группами, хотя наибольшую группу учащихся составят дети 7-10 лет. Речь идет о проведении стационарных занятий по рисунку и живописи. После прохождения практики есть возможность проводить занятия онлайн.

Работодатель ищет специалиста с художественным образованием, высоким уровнем реалистического рисования, владением всех базовых техник рисования и живописи. Он должен знать, что такое перспектива, фигуры, портреты, линогравюра, бумажное искусство. Преимуществом будет ориентация на современное искусство и историю искусства.

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