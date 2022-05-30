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Супи з хліба? Спробуйте ці неймовірно смачні і прості рецепти

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Понеділок 30 травня 2022 22:05
Супи з хліба? Спробуйте ці неймовірно смачні і прості рецепти Фото: як приготувати суп з хліба (unsplash-com)
Автор: Анна Шиканова

Хліб є важливим продуктом, і він є в кожному будинку і на кожній кухні. Він йде на бутерброди, як доповнення до їжі, з нього роблять грінки, сухарики та навіть мініпіци. Але виявляється, з нього можна робити ще й перші страви.

Які смачні та прості супи можна приготувати з хліба - читайте нижче.

Суп часниковий з хлібом

Подрібніть кілька зубчиків часнику, а потім злегка обсмажте його на рослинній олії. Залийте бульйоном і дайте закипіти.

Обсмажте шматочки хліба на смальці та розкладіть по тарілках. Беріть бородинський або житній. А потім залийте гарячим бульйоном. Додайте зелень, спеції, чорний перець.

Бульйон може бути будь-який - курячий, на кісточці, овочевий або з бульйонних кубиків.

Суп з хлібних кірок

Скоринки хліба наріжте невеликими шматочками, подрібніть цибулю і зелень. Всі інгредієнти обсмажте на олії. Потім перекладіть все в каструлі, залийте водою, додайте спеції та дайте закипіти.

Відваріть яйця і поріжте їх половинками або дрібними кубиками, а потім розкладіть по тарілках. Додайте зелень і залийте гарячим бульйоном.

Цибульний суп з хлібом

Приготуйте бульйон - овочевий, курячий, з кісточки або бульйонного кубика. Поріжте дрібно цибулю та обсмажте її на рослинній олії. Візьміть білий черствий хліб і наріжте його кубиками, додайте до цибулі на сковорідку.

Хліб повинен бути черствим, але не в стані сухарів. Після обсмажування додайте отриману суміш в каструлю з бульйоном. Доведіть до кипіння. А потім майже відразу вимикайте, варити довго не потрібно.

Подавайте в гарячому вигляді, посипте зеленню. Можна додати пару крапель часникової рослинної олії або зубчик часнику. Це додасть страві пікантності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як швидко і легко зварити найсмачніший зелений борщ.

А також ми писали рецепт супу з сочевиці.

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