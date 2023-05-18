В Украине хотят ввести штрафы для пешеходов: за что и сколько придется платить

В Украине планируют ввести штрафы для пешеходов за нарушение ПДД. Таким образом, народные депутаты имеют целью воспитать у украинцев соблюдение культуры дорожного движения.

За что могут наказывать украинцев и какие суммы штрафов - читайте ниже в материале Styler.

Почему система наказаний важна

В объяснительной записке к законопроекту №9289 говорится, что смерть в результате ДТП является восьмой по значимости в мире. Авторы отмечают, что в 2019 году было совершено 399 ДТП с погибшими и/или травмированными по вине детей, в 2020 году - 423, в 2021 году - 440.

Поэтому необходимо ввести наказание за нарушение ПДД пешеходами. Народные депутаты связывают это с тем, что именно у взрослого ребенок берет пример поведения.

Скриншот: itd.rada.gov.ua

"Итак, для стимулирования безопасного поведения участников дорожного движения, двигающихся с детьми и избегания вовлечения несовершеннолетних лиц в правонарушение необходимо ввести соответствующий квалификационный состав административного правонарушения за нарушение правил дорожного движения", - говорится в документе.

Какие штрафы предусматривают

В пояснительной записке также указано, что штрафы будут распространяться на нарушивших правила дорожного движения пешеходов с детьми до 16 лет.

Размер штрафа за нарушение составит 850 гривен или от 20 до 40 часов общественных работ.

Какие действия являются правонарушениями

В законопроекте указано, что ответственность предусматривается за следующие нарушения ПДД:

Неподчинение пешеходов сигналам регулировки дорожного движения

Переход проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами

Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими велосипедами, гужевым транспортом и погонщиками животных

Добавим, что сейчас в Украине действует закон, разрешающий наказывать пешеходов только за провоцирование аварийной ситуации на дорогах.