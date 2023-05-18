ua ru
Чт, 18 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине хотят ввести штрафы для пешеходов: за что и сколько придется платить

Новина українською →
Украина, Четверг 18 мая 2023 08:24
В Украине хотят ввести штрафы для пешеходов: за что и сколько придется платить Когда в Украине появятся штрафы для пешеходов (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине планируют ввести штрафы для пешеходов за нарушение ПДД. Таким образом, народные депутаты имеют целью воспитать у украинцев соблюдение культуры дорожного движения.

За что могут наказывать украинцев и какие суммы штрафов - читайте ниже в материале Styler.

Почему система наказаний важна

В объяснительной записке к законопроекту №9289 говорится, что смерть в результате ДТП является восьмой по значимости в мире. Авторы отмечают, что в 2019 году было совершено 399 ДТП с погибшими и/или травмированными по вине детей, в 2020 году - 423, в 2021 году - 440.

Поэтому необходимо ввести наказание за нарушение ПДД пешеходами. Народные депутаты связывают это с тем, что именно у взрослого ребенок берет пример поведения.

В Украине хотят ввести штрафы для пешеходов: за что и сколько придется платить

Скриншот: itd.rada.gov.ua

"Итак, для стимулирования безопасного поведения участников дорожного движения, двигающихся с детьми и избегания вовлечения несовершеннолетних лиц в правонарушение необходимо ввести соответствующий квалификационный состав административного правонарушения за нарушение правил дорожного движения", - говорится в документе.

Какие штрафы предусматривают

В пояснительной записке также указано, что штрафы будут распространяться на нарушивших правила дорожного движения пешеходов с детьми до 16 лет.

Размер штрафа за нарушение составит 850 гривен или от 20 до 40 часов общественных работ.

Какие действия являются правонарушениями

В законопроекте указано, что ответственность предусматривается за следующие нарушения ПДД:

  • Неподчинение пешеходов сигналам регулировки дорожного движения
  • Переход проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами
  • Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими велосипедами, гужевым транспортом и погонщиками животных

Добавим, что сейчас в Украине действует закон, разрешающий наказывать пешеходов только за провоцирование аварийной ситуации на дорогах.

Ранее мы сообщали, могут ли вас оштрафовать за езду на зимней резине летом.

А еще писали о том, какие штрафы может получить водитель за неправильную перевозку домашних животных.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПДР штрафи