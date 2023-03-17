Могут ли украинцев оштрафовать за езду на зимней резине весной и летом. Это должны знать все водители!

С завершением холодного периода украинским водителям самое время подумать о смене резины на своем автомобиле. Однако, как это часто бывает, некоторые ездят на зимней резине даже в весенне-летний период, за что может грозить наказание.

Может ли быть штраф за езду на зимней резине летом - читайте ниже в материале Styler.

Штраф за неподходящую резину в сезон

В январе этого года народные депутаты подготовили законопроект, касающийся введения штрафов за езду на несезонной резине. Главной причиной этого стала опасная ситуация на дорогах.

"В Украине за 2021 год зарегистрировано 168 107 ДТП, в 20 300 из которых есть пострадавшие и погибшие. Украинская статистика ДТП подтверждает: наибольшее количество ДТП происходит поздней осенью и ранней зимой", - говорится в поясе записке к законопроекту.

В нем также указано об ограничении движения тех транспортных средств, у которых нет зимней резины в период с 1 ноября по 31 марта. Штраф за это составляет 340 гривен.

Однако подобных решений по езде на зимней резине весной и летом нет, а соответственно и штрафов тоже.

Почему не стоит ездить на зимней резине летом

В теплое время года точность вождения на зимних шинах снижается на 15% по сравнению с летними моделями. Чем быстрее вы двигаетесь, тем сложнее будет объехать препятствие.

Кроме того, из-за такого смягченного действия автомобиль будет дольше тормозить.

Размягченная летом резина зимних покрышек катится по асфальту гораздо хуже, чем плотные летние шины. Соответственно, двигатель тратит на это больше ресурса и топлива, что означает дополнительный расход денег.

Зимняя резина при использовании в неподходящий сезон быстрее изнашивается.