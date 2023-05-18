В Україні хочуть ввести штрафи для пішоходів: за що та скільки доведеться платити

В Україні планують ввести штрафи для пішоходів за порушення правил дорожнього руху. Таким чином народні депутати мають на меті виховати в українців дотримання культури дорожнього руху.

За що саме можуть карати українців та які суми штрафів - читайте нижче в матеріалі Styler.

Чому система покарань є важливою

У пояснювальній записці до законопроєкту №9289 йдеться про те, що смерть внаслідок ДТП є восьмою по значущості у світі. Автори зазначають, що у 2019 було вчинено 399 ДТП з загиблими та/або травмованими з вини дітей, у 2020 році - 423, у 2021 році - 440.

Тому необхідно ввести покарання за порушення правил дорожнього руху пішоходами. Народні депутати пов'язують це з тим, що саме з дорослого дитина бере приклад поведінки.

Скриншот: itd.rada.gov.ua

"Тож задля стимулювання безпечної поведінки учасників дорожнього руху, що рухаються з дітьми та уникнення втягнення неповнолітніх осіб у правопорушення необхідно запровадити відповідний кваліфікаційний склад адміністративного правопорушення за порушення правил дорожнього руху", - йдеться в документі.

Які штрафи передбачають

У пояснювальній записці також зазначено, що штрафи будуть розповсюджуватися на пішоходів із дітьми до 16 років, які порушили правила дорожнього руху.

Розмір штрафу за порушення становитиме 850 гривень або від 20 до 40 годин громадських робіт.

Які дії є правопорушеннями

У законопроєкті вказано, що відповідальність передбачається за такі порушення ПДР:

Непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху

Перехід проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються

Порушення правил дорожнього руху особами, які керують велосипедами, гужовим транспортом, і погоничами тварин

Додамо, що наразі в Україні діє закон, який дозволяє карати пішоходів лише за провокування аварійної ситуації на дорогах.