В Украине хотят узаконить браки для ЛГБТ: что известно

Что такое гражданское партнерство

Гражданское партнерство - это юридически признанная договоренность, подобная браку, созданная прежде всего как средство обеспечения признания законом однополых пар. Однако законопроект №9103 направлен обеспечить более широкие права и для разнополых пар.

Как объясняют инициаторы, гражданское партнерство - это почти то же, что и гражданский брак, но юридически оформленный и со всеми правами и обязанностями. Однако такая пара не может усыновить ребенка или взять опекунство.

Скриншот: itd.rada.gov.ua

Какие права имеют гражданские партнеры

Согласно законопроекту гражданское партнерство предусматривает:

общее владение имуществом

возможность наследования имущества

получение социальных выплат от государства, если с партнером что-нибудь случится

права в случае смерти партнера

Важно отметить, что все эти пункты особенно важные и актуальные для военных. Именно поэтому в марте 2023 года на сайте электронных петиций появился документ о поддержке законопроекта.

Скриншот: petition.president.gov.ua

"Однополые партнеры не могут принять решение по лечению своего партнера или партнерши, если он или она были ранены и не могут принять такие решения самостоятельно, или в худшем случае, если он или она погибли, не могут распоряжаться его, ее телом, получить наследство за льготными условиями получить социальную защиту со стороны государства, как это предусмотрено для семей военных или пострадавших от войны", - пишет автор петиции военнослужащий Петр Жеруха.

Сегодня петиция набрала 25 314 голосов, поэтому теперь в течение 30 дней ее должен рассмотреть президент.

Как происходит процесс регистрации

Регистрированным партнерством является зарегистрированный в определенном порядке добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц, одного или разного пола, в основе которого лежит взаимоуважение, взаимопонимание, взаимоподдержка, взаимные права и обязанности.

Обратите внимание, что именно о романтических отношениях речь не идет. То есть зарегистрировать гражданское партнерство могут любые близкие люди, желающие иметь определенные права относительно друг друга. При этом в законопроекте уточняется, что регистрируемое партнерство не является браком.

Скриншот: itd.rada.gov.ua

После государственной регистрации партнеры приобретают статус близких родственников, а именно члена семьи первой степени родства друг относительно друга.

Регистрация партнерства проводится после 10 дней со дня подачи соответствующего заявления, а расторжение возможно как по общему заявлению, так и по волеизъявлению одной из сторон.

Какие преимущества для Украины в случае принятия законопроекта

Авторы законопроекта определяют несколько положительных пунктов:

обеспечение надлежащей защиты прав

уменьшение уровня дискриминации отдельных уязвимых групп

уменьшение дискриминации на основе сексуальной ориентации

положительное влияние на имидж Украины на международной арене

чувство стабильности для граждан, прямо пропорционально влияющее на экономическое положение

Но, несмотря на ряд преимуществ, нашлись те, кто не поддерживает предложение. В частности, свое возмущение выразили религиозные сообщества в Украине. Представители считают, что следующим шагом станет узаконивание возможности усыновления детей для однополых пар.

"Можем прогнозировать, что в случае принятия законопроекта следующим шагом лоббистов однополых отношений станет инициирование возможности усыновления детей однополыми парами, со всеми крайне негативными последствиями для формирования личности таких детей и с лишением их естественного права на воспитание в полноценной семье - имея и отца , и мать", - говорится в обращении.

Скриншот: vrciro.org.ua

По состоянию на сегодня законопроект готовят к голосованию в Верховной Раде.