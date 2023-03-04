Коррупция на восстановлении Украины, свобода слова и контроль военнообязанных. Что значат для нас новые законы

Во время войны в Украине все равно продолжаются процессы изменений и введения новых законов. Не все из них можно воплощать в полную силу, поэтому это делается постепенно. Одни направлены на перспективу, другие вступают в силу уже сейчас.

Styler собрал новые законы, которые появились в Украине за год войны и проанализировал их с экспертами.

О мобилизации

В 2022 году Верховная Рада внесла изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Теперь под бронирование от мобилизации подлежит достаточно узкий круг лиц (в основном получатели образования и работники этой сферы), а все остальные должны стать на военный учет.

Адвокат известной юридической компании Екатерина Анищенко отмечает, что сейчас ведется строгий контроль за военнообязанными. Любая новая информация о таких лицах должна оперативно обновляться в учетах.

Что изменилось в Законе Украины о мобилизации (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Она также добавляет, что за несоблюдение нарушители несут наказание, соответствующее нарушению определенного закона.

"Если говорить с точки зрения эффективности нововведений, то, по моему мнению, граждане, желавшие проходить службу, сами шли в военкомат, а если нет - то соответственно искали пути избегания. И ни для кого не секрет, что эти пути есть, а следовательно, коррупция продолжает расти", - добавляет эксперт.

По ее словам, единственным путем решения этой проблемы было бы закрепление на законодательном уровне права военнообязанного "откупиться от армии".

То есть оплата за нежелание проходить службу в бюджет, а не третьим лицам. Однако, отмечает Екатерина, подобная инициатива вряд ли получит поддержку.

О медиа

13 декабря 2022 года Парламент принял "Закон о медиа". По словам, руководителя украинской юридической фирмы Максима Полишкевича, этот закон абсолютно новый для Украины. Точнее его принятие предусматривает утрату всех других касающихся темы работы СМИ и медиа.

"Теоретически Закон направлен на синхронизацию законодательства Украины и законодательства ЕС. Однако кажется, что Закон регулирует значительно более широкую сферу вопросов и не всегда чисто европейским способом", - высказывается специалист.

В целях защиты инфопространства Закон предусматривает существенную прозрачность во владении медиаактивами частными лицами и недопущение на украинский рынок участников с российскими корнями.

"Закон о медиа" абсолютно новый для украинского законодательства (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Как рассказывает эксперт, достаточно серьезная задача стоит перед Национальным советом по радиовещанию и телевидению. Орган должен создать такие стандарты, которые делают невозможным любое влияние медиавладельцев на журналистов. Однако спорный вопрос заключается в другом.

"Поскольку Нацсовет формируется президентом и парламентом, сейчас существует высокий риск использования этого органа не с целью борьбы за свободу слова и качество поданной обществу информации", - говорит специалист.

По словам эксперта, гораздо больше вопросов вызывают полномочия Нацсовета, ведь он может блокировать работу участников рынка во внесудебном порядке.

Законопроект о реформе градостроительства

13 декабря 2022 года, в один день с "Законом о медиа", Верховная Рада приняла законопроект №5655 о реформе градостроительства. В контексте войны он может оказать существенное влияние на послевоенное восстановление Украины.

Авторы закона утверждают, что он снизит коррупционные риски в отрасли. Советник международной юридической фирмы Михаил Сорока уверяет, что снижение этих рисков должно произойти путем привлечения технических средств, а не человека.

Также система может автоматически заблокировать право на выполнение строительных работ, если выявит определенные нарушения.

Изменения в реформе градостроительства должны снизить уровень коррупции в этой сфере (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

"Бездушная программа не сможет затягивать процесс принятия решения, ссылаясь на некачественную сканкопию документа, недостаточное количество копий или на подпись чернилами не того цвета…" - добавляет специалист.

Однако союз архитекторов возмутило другое новшество этой реформы. Фактически полномочия на право строить в городах предоставляются частным застройщикам. Хотя в Великобритании такая система работает уже около 30 лет, поэтому имеет право на жизнь.

То есть, реформа должна иметь сильную систему контроля за частными предпринимателями, чтобы не допустить пренебрежения безопасностью строительства, страховым покрытием застройки и т.д.

"Я соглашаюсь, что законопроектом существенно ограничиваются полномочия и инструменты местных властей контролировать конкретное строительство. Авторы законопроекта не очень-то скрывали эту цель, объясняя, что на местах застройщики часто сталкиваются с необоснованными требованиями местных властей", - рассказывает юрист.

Законопроект №5655 может существенно повлиять на послевоенное восстановление Украины (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Многих противников законопроекта также смущает возможность создания частных и подконтрольных компаний градостроительного контроля.

И эти опасения также можно понять, ведь таким образом коррумпированность строительной сферы в Украине может расти, а финансирование будет происходить только для одних и тех же застройщиков.

Следует также добавить, что эти реформы могут регулироваться только в мирное время, поэтому пока не стоит ожидать выше описанных изменений.