Русский язык возвращается? В Украине могут произойти изменения в сфере обслуживания
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который может разрешить использование русского языка в сфере обслуживания. Инициатор такого изменения объясняет, что это связано с тем, что в Украине много представителей национальных меньшинств. А сам закон позволит избежать дискриминации.
Об этом говорится в законопроекте №9178.
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В статье 10 Конституции Украины отмечено, что государственным языком в Украине является украинский. Вместе с тем статья предусматривает "свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины".
Пятая статья Римской конвенции говорит о защите национальных меньшинств и создании для них условий сохранения и развития своей культуры.
Таким образом автор законопроекта подчеркивает, что, кроме собственного языка и культуры, украинцам стоит беспокоиться и о других, которые существуют на территории Украины.
"Пропагандируя украинский язык как важный элемент сплоченности украинского общества, важно также заботиться и об избежании дискриминации по языкам коренных народов и национальных меньшинств", - говорится в объяснительной записке.
По мнению автора, изменения должны затронуть сферу обслуживания, потому что именно в ней должен звучать только государственный язык. Об этом говорится в части первой статьи 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Скриншот: itd.rada.gov.ua
За нарушение этих требований возможны денежные взыскания, что, по словам нардепа, делает невозможным использование языков коренных народов и национальных меньшинств в Украине.
Для того чтобы этого избежать инициатор предлагает сохранить обязательность обслуживания на украинском языке в субъектах хозяйствования государственной и коммунальной собственности, а в частном секторе - на том языке, который удобен клиенту.
А на входе в помещения, вероятно, будут размещены таблички или наклейки с перечнем языков, которыми вы можете получить услуги.
Какие языки в Украине превалируют
В Украине проживает более 130 национальных меньшинств. Они являются носителями 79 разных языков. Согласно законопроекту обслуживание граждан может осуществляться на том языке, на котором общается покупатель или клиент.
А самый распространенный язык нацменьшинств в Украине - русский.
По данным опроса, в 2022 году на украинском языке общаются 76% граждан, а на русском - 20%. Далее следуют крымскотатарский, молдавский и венгерский языки.
Результаты опроса (фото: ratinggroup.ua)
Следует отметить, что динамика этих цифр меняется в связи с событиями в Украине. Однако после принятия законопроекта №9178 возникает риск повышения спроса на использование русского языка.
Что касается рассмотрения законопроекта, то сейчас его готовят ко второму чтению в Верховной Раде и пока не приняли.
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