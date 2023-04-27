В Україні хочуть узаконити шлюби для ЛГБТ: що відомо

Що таке цивільне партнерство

Цивільне партнерство - це юридично визнана домовленість, подібна до шлюбу, створена насамперед як засіб забезпечення визнання законом одностатевих пар. Проте законопроєкт №9103 має на меті забезпечити ширші права і для різностатевих пар.

Як пояснюють ініціатори, цивільне партнерство - це майже те саме, що й цивільний шлюб, але юридично оформлений і з усіма правами та обов'язками. Однак така пара не може усиновити дитину або взяти опікунство.

Скриншот: itd.rada.gov.ua

Які права мають цивільні партнери

Згідно із законопроєктом цивільне партнерство передбачає:

спільне володіння майном

можливість успадкування майна

отримання соціальних виплат від держави, якщо з партнером щось станеться

права в разі смерті партнера

Важливо зазначити, що всі ці пункти є особливо важливими та актуальними для військових. Саме через це в березні 2023 на сайті електронних петицій з'явився документ про підтримку законопроєкту.

Скриншот: petition.president.gov.ua

"Одностатеві партнери не можуть ухвалити рішення щодо лікування свого партнера чи партнерки, якщо він чи вона були поранені та не можуть ухвалити такі рішення самостійно, або в гіршому випадку, якщо він чи вона загинули, не можуть розпоряджатися його, її тілом, отримати спадок за пільговими умовами чи отримати соціальний захист з боку держави, як це передбачено для сімей військових чи постраждалих від війни", - пише автор петиції військовослужбовець Петро Жеруха.

Сьогодні петиція набрала 25 314 голосів, тому тепер протягом 30 днів її повинен розглянути президент.

Як відбувається процес реєстрації

Реєстрованим партнерством є зареєстрований у визначеному порядку добровільний сімейний союз двох повнолітніх осіб, однієї чи різної статі, в основі якого лежить взаємоповага, взаєморозуміння, взаємопідтримка, взаємні права та обов'язки.

Зверніть увагу, що саме про романтичні стосунки не йдеться. Тобто зареєструвати цивільне партнерство можуть будь-які близькі люди, які хочуть мати певні права відносно одна одної. При цьому в законопроєкті уточнюється, що реєстроване партнерство не є шлюбом.

Скриншот: itd.rada.gov.ua

Після державної реєстрації, партнери набувають статусу близьких родичів, а саме члена сім'ї першого ступеня споріднення одне щодо одного.

Реєстрація партнерства проводиться після 10 днів з дня подання відповідної заяви, а розірвання можливе як за спільною заявою, так і за волевиявленням однієї зі сторін.

Які переваги для України в разі прийняття законопроєкту

Автори законопроєкту визначають кілька позитивних пунктів:

забезпечення належного захисту прав

зменшення рівня дискримінації окремих вразливих груп

зменшення дискримінації на основі сексуальної орієнтації

позитивний вплив на імідж України на міжнародній арені

відчуття стабільності для громадян, що прямо пропорційно впливає на економічне становище

Та попри низку переваг знайшлися ті, хто не підтримує пропозицію. Зокрема своє обурення висловили релігійні спільноти в Україні. Представники вважають, що наступним кроком стане узаконення можливості усиновлення дітей для одностатевих пар.

"Можемо прогнозувати, що у випадку ухвалення законопроєкту, наступним кроком лобістів одностатевих відносин стане ініціювання можливості усиновлення дітей одностатевими парами, з усіма вкрай негативними наслідками для формування особистості таких дітей та з позбавленням їх природного права на виховання у повноцінній сім'ї - маючи й батька, і матір", - йдеться у зверненні.

Скриншот: vrciro.org.ua

Станом на сьогодні законопроєкт готують до голосування у Верховній Раді.