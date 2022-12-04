В Украине генераторы начали сдавать в прокат: арендовать можно на день, неделю или месяц

Генераторы стали настоящим спасением для жителей Украины, которые часами сидят без электричества из-за массовых ракетных атак со стороны России. Самой большой популярностью генераторы пользуются у жителей частных домов и торговых точек - магазинов, аптек, небольших кафе, салоны красоты.

Стоимость генераторов высокая и их раскупили не только в Украине, но и в ближайших странах. Поэтому появился бизнес по сдаче генераторов в аренду. Сколько стоят такие услуги во Львове и Киеве - читайте ниже.

Где можно арендовать генераторы

На онлайн-платформах в интернете стали появляться объявления с предложением проката генератора. Арендовать можно на сутки, на несколько дней, неделю и даже на месяц. Больше всего предложений есть во Львове. Также стали появляться объявления в других городах в западных областях, и в Киеве.

Стоимость услуг отличается от количества дней аренды - чем дольше, тем будет дешевле. Также есть услуги по доставке на указанное место. Если брать генератор в аренду на несколько недель или месяц - его могут привезти бесплатно.

Сколько стоит аренда генератора

Цена аренды зависит не только от количества дней, но и от мощности самого генератора. К примеру, генератор мощностью 3,5 кВт на одни сутки обойдется от 400-450 гривен.

Мощностью 5,5 кВт - от 500 до 600 гривен в сутки.

Мощные генераторы 7,5 кВт - от 700 гривен в сутки.

Также действуют скидки - в зависимости от количества дней. Некоторые бизнесмены предлагают скидки в 10% для постоянных клиентов.

При аренде генератора более, чем на 14 дней, опускают посуточную цену в среднем на 50-100 гривен.

Бензиновый генератор обойдется дешевле, чем дизельный. За прокат дизельного генератора придется выложить от 850 гривен в сутки и больше.

Скриншоты

Как оформляют такую аренду

Владельцы генераторов требуют копию паспорта и подписывают договор о прокате. Также нужно предоставить задаток в размере от 5000 до 10000 гривен. Доставка генератора по указанному адресу, если она платная, обойдется еще в 150-300 гривен.

В цену аренды топливо для генератора не входит и владельцам придется заправлять их самостоятельно. Владельцы генераторов также предлагают заправку, подключение на месте и полный инструктаж работников.