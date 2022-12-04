В Україні генератори почали здавати в прокат: орендувати можна на день, тиждень чи місяць

Генератори стали справжнім порятунком для українців, які годинами сидять без електрики через масові ракетні атаки з боку Росії. Найбільшою популярністю генератори користуються у мешканців приватних будинків та торгових точок – магазинів, аптек, невеликих кафе, салони краси.

Вартість генераторів висока та їх розкупили не лише в Україні, а й у найближчих країнах. Тому з'явився бізнес зі здачі генераторів в оренду. Скільки коштують такі послуги у Львові та Києві – читайте нижче.

Де можна орендувати генератори

На онлайн-платформах в Інтернеті почали з'являтися оголошення з пропозицією прокату генератора. Орендувати можна на добу, на кілька днів, тиждень і навіть місяць. Найбільше пропозицій є у Львові. Також стали з'являтися оголошення в інших містах у західних областях та у Києві.

Вартість послуг відрізняється від кількості днів оренди – чим довше, тим буде дешевше. Також є послуги з доставки на вказане місце. Якщо брати генератор в оренду на кілька тижнів чи місяць – його можуть привезти безкоштовно.

Скільки коштує оренда генератора

Ціна оренди залежить від кількості днів, а й від потужності самого генератора. Наприклад, генератор потужністю 3,5 кВт на добу обійдеться від 400-450 гривень.

Потужністю 5,5 кВт – від 500 до 600 гривень на добу.

Потужні генератори 7,5 кВт – від 700 гривень на добу.

Також діють знижки – залежно від кількості днів. Деякі бізнесмени пропонують знижки 10% для постійних клієнтів.

При оренді генератора більш ніж на 14 днів опускають подобову ціну в середньому на 50-100 гривень.

Бензиновий генератор обійдеться дешевше, ніж дизельний. За прокат дизельного генератора доведеться викласти від 850 гривень на добу та більше.

Скріншоти

Як оформлюють таку оренду

Власники генераторів вимагають копію паспорта та підписують договір про прокат. Також потрібно надати завдаток у розмірі від 5000 до 10000 гривень. Доставка генератора за вказаною адресою, якщо вона платна, коштуватиме ще 150-300 гривень.

У ціну оренди паливо для генератора не входить і власникам доведеться заправляти їх самостійно. Власники генераторів також пропонують заправку, підключення на місці та повний інструктаж працівників.