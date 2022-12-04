ua ru
Нд, 04 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні генератори почали здавати в прокат: орендувати можна на день, тиждень чи місяць

Новость на русском →
Неділя 04 грудня 2022 15:02
В Україні генератори почали здавати в прокат: орендувати можна на день, тиждень чи місяць В Україні почали здавати генератори в оренду (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Генератори стали справжнім порятунком для українців, які годинами сидять без електрики через масові ракетні атаки з боку Росії. Найбільшою популярністю генератори користуються у мешканців приватних будинків та торгових точок – магазинів, аптек, невеликих кафе, салони краси.

Вартість генераторів висока та їх розкупили не лише в Україні, а й у найближчих країнах. Тому з'явився бізнес зі здачі генераторів в оренду. Скільки коштують такі послуги у Львові та Києві – читайте нижче.

Де можна орендувати генератори

На онлайн-платформах в Інтернеті почали з'являтися оголошення з пропозицією прокату генератора. Орендувати можна на добу, на кілька днів, тиждень і навіть місяць. Найбільше пропозицій є у Львові. Також стали з'являтися оголошення в інших містах у західних областях та у Києві.

Вартість послуг відрізняється від кількості днів оренди – чим довше, тим буде дешевше. Також є послуги з доставки на вказане місце. Якщо брати генератор в оренду на кілька тижнів чи місяць – його можуть привезти безкоштовно.

Скільки коштує оренда генератора

Ціна оренди залежить від кількості днів, а й від потужності самого генератора. Наприклад, генератор потужністю 3,5 кВт на добу обійдеться від 400-450 гривень.

Потужністю 5,5 кВт – від 500 до 600 гривень на добу.

Потужні генератори 7,5 кВт – від 700 гривень на добу.

Також діють знижки – залежно від кількості днів. Деякі бізнесмени пропонують знижки 10% для постійних клієнтів.

При оренді генератора більш ніж на 14 днів опускають подобову ціну в середньому на 50-100 гривень.

Бензиновий генератор обійдеться дешевше, ніж дизельний. За прокат дизельного генератора доведеться викласти від 850 гривень на добу та більше.

В Україні генератори почали здавати в прокат: орендувати можна на день, тиждень чи місяцьВ Україні генератори почали здавати в прокат: орендувати можна на день, тиждень чи місяцьВ Україні генератори почали здавати в прокат: орендувати можна на день, тиждень чи місяцьВ Україні генератори почали здавати в прокат: орендувати можна на день, тиждень чи місяцьВ Україні генератори почали здавати в прокат: орендувати можна на день, тиждень чи місяць

Скріншоти

Як оформлюють таку оренду

Власники генераторів вимагають копію паспорта та підписують договір про прокат. Також потрібно надати завдаток у розмірі від 5000 до 10000 гривень. Доставка генератора за вказаною адресою, якщо вона платна, коштуватиме ще 150-300 гривень.

У ціну оренди паливо для генератора не входить і власникам доведеться заправляти їх самостійно. Власники генераторів також пропонують заправку, підключення на місці та повний інструктаж працівників.

До речі, ми писали про те, який бензин можна використовувати для генератора, а який ні.

А ще розповідали про те, яких помилок не можна допускати при встановленні генераторів.

Читайте РБК-Україна в Google News
відключеня світла вимкнення світла генератор