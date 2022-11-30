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Какой бензин можно использовать для генератора, а какой - точно не стоит

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Украина, Среда 30 ноября 2022 16:45
Какой бензин можно использовать для генератора, а какой - точно не стоит Одесситы устанавливают генератор (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Сегодня товар, который чаще всего ищут украинцы, - это генераторы. Из-за отключения света их все больше и больше устанавливают в частных домах и даже в квартирах. Однако для исправной работы его нужно заправлять соответствующим топливом.

Как выбрать бензин для генератора - читайте ниже в материале Styler.

Какой бензин выбирать?

Если речь идет о бензиновом генераторе, то следует понимать, что не все марки топлива подойдут для использования. От качества бензина зависит функциональность генератора, его надежность и срок эксплуатации. К тому же хорошее топливо поможет владельцу экономить.

Использование бензина с небольшим октановым числом может привести к повреждению генератора. Дело в том, что такое топливо полностью не сгорает и оставляет на стенках своеобразные отложения.

Эксперты говорят, что идеальным по соотношению цена-качество бензин А92. А высокооктановый А95 или А98 лучше оставить для двигателей спортивных автомобилей.

Что касается смешивания топлива с моторным маслом, то заливать в бак следует только чистый бензин А92. В двухтактных двигателях допускается смешение бензина и растительного масла в пропорции 50 к 1.

При выборе бензина для генератора также обратите внимание на:

  • "возраст" топлива. Если оно сохраняется более полугода, он теряет свои свойства и характеристики.
  • температуру хранения. Чем она выше, тем быстрее проходят процессы окисления бензина, снижая октановое число.
  • наличие свинцовых примесей. Благодаря им двигатель работает более эффективно, а на свечах не образуется нагар.

Какой бензин можно использовать для генератора, а какой - точно не стоит

От выбора топлива зависит эффективная работа генератора (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Как безопасно использовать генератор?

Одежда

Техника безопасности при работе с генератором требует работать в сухой одежде. Волосы спрячьте под головным убором. Руки необходимо защищать резиновыми перчатками.

Не допускайте длительного контакта топлива и других жидкостей электрогенератора с кожей. При попадании жидкостей на кожу промойте место попадания водой, а при попадании бензина или масла в одежду тщательно выстирайте его.

Расположение

Генератор можно размещать только на открытом воздухе или в просторном помещении с исправной вентиляцией и возможностью проветривания. Расстояние до стен и другого оборудования должно быть больше одного метра.

Техника безопасности при работе с бензогенератором запрещает находиться рядом с любыми посторонними лицами или животными.

Подключение

Подключение должно производиться в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.

Проверьте уровень влажности, удалите огнеопасные вещества и легко загорающиеся материалы. Наденьте сухую защитную одежду и резиновые перчатки. Также не забудьте заправить топливный генератор, если в этом есть необходимость.

Раньше мы рассказывали, какие генераторы можно ставить на балконе в квартире.

Читайте также, как подключить генератор в доме с соблюдением правил безопасности.

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