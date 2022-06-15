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Хочете стати донором? Як підготуватися до здачі крові

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Середа 15 червня 2022 12:01
Хочете стати донором? Як підготуватися до здачі крові Що потрібно зробити перед здачею крові (facebook com DonorUA Ukraine)
Автор: Людмила Жукова

Дуже багато українців долучаються до теми донорства і допомагають тим, кому це необхідно здачею крові.

Як підготуватися до такої процедури розповіли в Національній службі здоров'я.

Як підготуватися до донорства

Їжте здорову їжу, в тому числі багату залізом.Це - червоне м'ясо, риба, птиця, боби, шпинат і т.д. Регулярне харчування допоможе підтримувати рівень цукру в крові на стабільному рівні. Це важливо, щоб не сталося запаморочення після донації.

Якщо збираєтеся здати тільки тромбоцити, не вживайте аспірин за два дні до здачі.

У день донації поснідайте здоровою їжею, уникайте жирного.

Багато пийте. Перед самою здачею випийте до 500 мл води або іншої рідини.

У день здачі крові уникайте енергійних і силових вправ. Легкі фізичні вправи, такі як ходьба, корисні.

Прийдіть в центр крові в одязі, яку легко закотити вище ліктя.

Після донації відпочиньте кілька хвилин, випийте склянку води, уникайте алкоголю в найближчу добу.

Де можна здати кров

Весь перелік центрів донації можна подивитися за цими посиланнями.

Тут список від МОЗ. Також на сайті donor.ua.

Як повідомлялося, раніше в Україні встановили вимоги до якості донорської крові. Верховна рада схвалила в повторному другому читанні відповідний законопроект № 3648.

Також в Україні запустили новий сервіс, за допомогою якого можна зареєструватися для здачі крові.

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