Хочете стати донором? Як підготуватися до здачі крові
Дуже багато українців долучаються до теми донорства і допомагають тим, кому це необхідно здачею крові.
Як підготуватися до такої процедури розповіли в Національній службі здоров'я.
Як підготуватися до донорства
Їжте здорову їжу, в тому числі багату залізом.Це - червоне м'ясо, риба, птиця, боби, шпинат і т.д. Регулярне харчування допоможе підтримувати рівень цукру в крові на стабільному рівні. Це важливо, щоб не сталося запаморочення після донації.
Якщо збираєтеся здати тільки тромбоцити, не вживайте аспірин за два дні до здачі.
У день донації поснідайте здоровою їжею, уникайте жирного.
Багато пийте. Перед самою здачею випийте до 500 мл води або іншої рідини.
У день здачі крові уникайте енергійних і силових вправ. Легкі фізичні вправи, такі як ходьба, корисні.
Прийдіть в центр крові в одязі, яку легко закотити вище ліктя.
Після донації відпочиньте кілька хвилин, випийте склянку води, уникайте алкоголю в найближчу добу.
Де можна здати кров
Весь перелік центрів донації можна подивитися за цими посиланнями.
Тут список від МОЗ. Також на сайті donor.ua.
Як повідомлялося, раніше в Україні встановили вимоги до якості донорської крові. Верховна рада схвалила в повторному другому читанні відповідний законопроект № 3648.
Також в Україні запустили новий сервіс, за допомогою якого можна зареєструватися для здачі крові.