Как часто можно сдавать кровь и кому это вообще запрещено делать: важное объяснение
Сдавать кровь не только почетно, но и полезно для здоровья, но только в том случае, если вы соблюдаете правила. Важно не пренебрегать интервалами между сдачами крови и плазмы, чтобы не навредить здоровью.
Об этом сообщила гематолог Ольга Костенчак-Свистак в Instagram.
Кто может сдавать кровь
По словам эксперта, наиболее распространенной группой крови в Украине является вторая (А) - 40%. Далее следует первая группа (0) - 37 %, третья (В) - 17 %, четвертая (АВ) - 6 %.
Сдавать кровь могут все здоровые люди, но при наличии каких-либо симптомов заболевания следует подождать улучшения (примерно 2 недели).
Вес человека должен быть - 50 кг. Разрешен возраст - от 17 до 66 лет.
Как часто можно сдавать
Цельную кровь можно сдавать каждые 56 дней, до 6 раз в год. В частности, эритроциты лучше сдавать каждые 16 недель. Тромбоциты каждые 7 дней до 24 раз в год.
Категорически запрещено сдавать кровь, если у человека:
- ВИЧ, СПИД;
- Гепатит В (за исключением людей с отрицательным результатом исследования на поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg), с подтвержденным иммунитетом);
- Гепатит С;
- Сифилис - можно через 1 год после даты полного исчезновения признаков болезни;
- Т-лимфотропный вирус человека I/II типа;
- Внутривенные или внутримышечные инъекции (не назначенные врачом).
Можно ли сдавать кровь после коронавируса
По словам гематолога, сдавать кровь после коронавирусной болезни или вакцинации можно.
Однако если была сделана вакцина AstraZeneca, Janssen, Moderna, Novavax или Pfizer, то рекомендовано подождать и сдать кровь через 48 часов.
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