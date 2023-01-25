Как часто можно сдавать кровь и кому это вообще запрещено делать: важное объяснение

Сдавать кровь не только почетно, но и полезно для здоровья, но только в том случае, если вы соблюдаете правила. Важно не пренебрегать интервалами между сдачами крови и плазмы, чтобы не навредить здоровью.

Об этом сообщила гематолог Ольга Костенчак-Свистак в Instagram .

Кто может сдавать кровь

По словам эксперта, наиболее распространенной группой крови в Украине является вторая (А) - 40%. Далее следует первая группа (0) - 37 %, третья (В) - 17 %, четвертая (АВ) - 6 %.

Сдавать кровь могут все здоровые люди, но при наличии каких-либо симптомов заболевания следует подождать улучшения (примерно 2 недели).

Вес человека должен быть - 50 кг. Разрешен возраст - от 17 до 66 лет.

Как часто можно сдавать

Цельную кровь можно сдавать каждые 56 дней, до 6 раз в год. В частности, эритроциты лучше сдавать каждые 16 недель. Тромбоциты каждые 7 дней до 24 раз в год.

Категорически запрещено сдавать кровь, если у человека:

ВИЧ, СПИД;

Гепатит В (за исключением людей с отрицательным результатом исследования на поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg), с подтвержденным иммунитетом);

Гепатит С;

Сифилис - можно через 1 год после даты полного исчезновения признаков болезни;

Т-лимфотропный вирус человека I/II типа;

Внутривенные или внутримышечные инъекции (не назначенные врачом).

Можно ли сдавать кровь после коронавируса

По словам гематолога, сдавать кровь после коронавирусной болезни или вакцинации можно.